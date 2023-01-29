Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай не смог справиться со Спартаком
Товарищеские матчи
Минай
29.01.2023, FT 0 : 0
Спартак Варна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 17:24 | Обновлено 29 января 2023, 17:34
178
0

Минай не смог справиться со Спартаком

Клуб из Закарпатья провел первый турецкий спарринг

29 января 2023, 17:24 | Обновлено 29 января 2023, 17:34
178
0
Минай не смог справиться со Спартаком
ФК Минай

В воскресенье, 29 января, «Минай» открыл программу спаррингов зимнего сбора в Турции. Подопечным Владимира Шарана противостоял болгарский «Спартак» из Варны.

Голами футболисты обеих команд не порадовали и разошлись миром – ничья 0:0.

Товарищеский матч

Минай – Спартак Варна, Болгария – 0:0

Минай (стартовый состав): Бандура, Немчанинов, Займенко, Дмитрук, Рогозинский, Горин, Голуб, Надольский, Паламар, Воробчак, Колесник.

По теме:
Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции
Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса
Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии
Минай учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Спартак Варна
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненович, Металлист и грабли, на которые когда-то наступил Арсенал-Киев
Футбол | 29 января 2023, 12:00 4
Огненович, Металлист и грабли, на которые когда-то наступил Арсенал-Киев
Огненович, Металлист и грабли, на которые когда-то наступил Арсенал-Киев

Алексей Сливченко – о неоднозначном кадровом решении руководства харьковского клуба…

Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Футбол | 29 января 2023, 11:35 1
Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

33-летний игрок не видит смысла продолжать

ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Теннис | 29.01.2023, 03:45
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Футбол | 28.01.2023, 19:41
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Бокс | 28.01.2023, 16:27
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
28.01.2023, 22:30 8
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
27.01.2023, 17:04 13
Футбол
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
27.01.2023, 23:57 11
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
27.01.2023, 21:00 15
Война
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
28.01.2023, 06:38
Другие виды
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
28.01.2023, 17:55 53
Футбол
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 25
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
28.01.2023, 12:09 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности