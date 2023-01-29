Товарищеские матчи
29.01.2023, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига29 января 2023, 17:24 | Обновлено 29 января 2023, 17:34
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Минай не смог справиться со Спартаком
Клуб из Закарпатья провел первый турецкий спарринг
29 января 2023, 17:24 | Обновлено 29 января 2023, 17:34
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В воскресенье, 29 января, «Минай» открыл программу спаррингов зимнего сбора в Турции. Подопечным Владимира Шарана противостоял болгарский «Спартак» из Варны.
Голами футболисты обеих команд не порадовали и разошлись миром – ничья 0:0.
Товарищеский матч
Минай – Спартак Варна, Болгария – 0:0
Минай (стартовый состав): Бандура, Немчанинов, Займенко, Дмитрук, Рогозинский, Горин, Голуб, Надольский, Паламар, Воробчак, Колесник.
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