В воскресенье, 29 января, в предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» провел товарищеский поединок с чемпионом Черногории – клубом «Сутьеска» из Никшича.

Встреча завершилась вничью 0:0.

Видеообзор матча Днепр-1 – Сутьеска