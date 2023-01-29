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Днепр-1
29.01.2023, FT 0 : 0
Сутьеска
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 21:08 | Обновлено 29 января 2023, 22:07
156
0

Днепр-1 – Сутьеска – 0:0. Без сильнейшего и без голов. Видео и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

29 января 2023, 21:08 | Обновлено 29 января 2023, 22:07
156
0
Днепр-1 – Сутьеска – 0:0. Без сильнейшего и без голов. Видео и обзор матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 29 января, в предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» провел товарищеский поединок с чемпионом Черногории – клубом «Сутьеска» из Никшича.

Встреча завершилась вничью 0:0.

Видеообзор матча Днепр-1 – Сутьеска

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Источник Sport.ua
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