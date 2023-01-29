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Товарищеские матчи
Днепр-1
29.01.2023 16:00 - : -
Сутьеска
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 11:50 | Обновлено 29 января 2023, 11:58
37
0

Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

29 января 2023, 11:50 | Обновлено 29 января 2023, 11:58
37
0
Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Сутьеска» Никшич (Черногория). Начало матча – 29 января в 16:00 по Киеву.

Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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