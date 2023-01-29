Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига29 января 2023, 11:50 | Обновлено 29 января 2023, 11:58
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Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
29 января 2023, 11:50 | Обновлено 29 января 2023, 11:58
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Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Сутьеска» Никшич (Черногория). Начало матча – 29 января в 16:00 по Киеву.
Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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