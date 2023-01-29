Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии
Луганская команда реабилитировалась за утреннее поражение
Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
После обеда в воскресенье украинский клуб обыграл «Академию Пандев» (Северная Македония). Во втором тайме в составе луганчан отличились Вячеслав Чурко и Денис Антюх.
Отметим, что это был второй воскресный спарринг «Зари». Утром команда уступила середняку чемпионата Болгарии, клубу «Арда».
Контрольный матч
«Заря» – «Академия Пандев» – 2:0
Чурко (46), Антюх (72)
Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Максим Смиян, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Почапский, Вячеслав Чурко, Дмитрий Мышнев, Денис Нагнойный, Игорь Кирюханцев, Паскаль, Денис Антюх.
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