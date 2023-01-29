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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 17:20 | Обновлено 29 января 2023, 18:03
286
0

Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии

Луганская команда реабилитировалась за утреннее поражение

29 января 2023, 17:20 | Обновлено 29 января 2023, 18:03
286
0
Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

После обеда в воскресенье украинский клуб обыграл «Академию Пандев» (Северная Македония). Во втором тайме в составе луганчан отличились Вячеслав Чурко и Денис Антюх.

Отметим, что это был второй воскресный спарринг «Зари». Утром команда уступила середняку чемпионата Болгарии, клубу «Арда».

Контрольный матч

«Заря» – «Академия Пандев» – 2:0
Чурко (46), Антюх (72)

Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Максим Смиян, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Почапский, Вячеслав Чурко, Дмитрий Мышнев, Денис Нагнойный, Игорь Кирюханцев, Паскаль, Денис Антюх.

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товарищеские матчи Заря Луганск контрольные матчи УПЛ Академия Пандев
Источник Sport.ua
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