Заря во втором воскресном спарринге одолела клуб из Северной Македонии

Луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

После обеда в воскресенье украинский клуб обыграл «Академию Пандев» (Северная Македония). Во втором тайме в составе луганчан отличились Вячеслав Чурко и Денис Антюх.

Отметим, что это был второй воскресный спарринг «Зари». Утром команда уступила середняку чемпионата Болгарии, клубу «Арда».

Контрольный матч

«Заря» – «Академия Пандев» – 2:0

Чурко (46), Антюх (72)

Стартовый состав «Зари»: Александр Сапутин, Максим Смиян, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Почапский, Вячеслав Чурко, Дмитрий Мышнев, Денис Нагнойный, Игорь Кирюханцев, Паскаль, Денис Антюх.