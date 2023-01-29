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Товарищеские матчи
Заря
29.01.2023 15:30 - : -
Академия Пандев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 12:15 | Обновлено 29 января 2023, 12:26
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0

Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча

29 января 2023, 12:15 | Обновлено 29 января 2023, 12:26
40
0
Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Академия Пандев» (Северная Македония). Начало матча – 29 января в 15:30 по Киеву.

Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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