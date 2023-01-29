Товарищеские матчи
29.01.2023 15:30 - : -
Украина. Премьер лига29 января 2023, 12:15 | Обновлено 29 января 2023, 12:26
40
0
Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча
29 января 2023, 12:15 | Обновлено 29 января 2023, 12:26
40
0
Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Академия Пандев» (Северная Македония). Начало матча – 29 января в 15:30 по Киеву.
Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 января 2023, 19:41 11
Артур Уваров заинтересовал «зенит»
Футбол | 29 января 2023, 10:20 2
Хавбек «Марселя» – о матче против «Монако»
Футбол | 29.01.2023, 01:43
Футбол | 28.01.2023, 11:50
Теннис | 29.01.2023, 03:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 11:39 2
27.01.2023, 18:20 39
27.01.2023, 09:35 17
27.01.2023, 13:39 6
27.01.2023, 13:00 9
Другие виды
28.01.2023, 16:27 1
27.01.2023, 10:22 3