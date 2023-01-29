Товарищеские матчи
29.01.2023, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига29 января 2023, 21:36 | Обновлено 29 января 2023, 22:05
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Заря – Академия Пандев – 2:0. Все решили во втором. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
29 января 2023, 21:36 | Обновлено 29 января 2023, 22:05
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В воскресенье, 29 января, луганская «Заря» на сборе в Турции провела товарищеский матч с клубом из Северной Македонии «Академия Пандев».
Голы Вячеслава Чурко и Дениса Антюха принесли луганчанам победу со счетом 2:0.
Видеообзор матча «Заря» – «Академия Пандев»
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