В воскресенье, 29 января, луганская «Заря» на сборе в Турции провела товарищеский матч с клубом из Северной Македонии «Академия Пандев».

Голы Вячеслава Чурко и Дениса Антюха принесли луганчанам победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча «Заря» – «Академия Пандев»