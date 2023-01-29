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Заря
29.01.2023, FT 2 : 0
Академия Пандев
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 21:36 | Обновлено 29 января 2023, 22:05
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Заря – Академия Пандев – 2:0. Все решили во втором. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

29 января 2023, 21:36 | Обновлено 29 января 2023, 22:05
100
0
Заря – Академия Пандев – 2:0. Все решили во втором. Видео голов и обзор
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 29 января, луганская «Заря» на сборе в Турции провела товарищеский матч с клубом из Северной Македонии «Академия Пандев».

Голы Вячеслава Чурко и Дениса Антюха принесли луганчанам победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча «Заря» – «Академия Пандев»

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Заря Луганск товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Академия Пандев видео голов и обзор
Источник ФК Заря
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