Украина. Премьер лига29 января 2023, 12:23 | Обновлено 29 января 2023, 13:03
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Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге
Украинский клуб минимально уступил «Арде»
29 января 2023, 12:23 | Обновлено 29 января 2023, 13:03
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Сегодня «Заря» во время тренировочного сбора в Турции провела контрольный матч против середняка чемпионата Болгарии, клуба «Арда». Команда Патрика ван Леувена отерпела минимальное поражение со счетом 1:2.
«Заря» – «Арда» – 1:2
Голы: Антюх 73 – Палмарес 2, Йорданов 34
«Заря» (стартовый состав): Мацапура, Вантух, Батагов, Бражко, Данченко, Фофана, Хахлев, Булеца, Хлань, Сильвейн, Русин.
Сегодня «Заря» проведет еще один матч – против «Академии Пандева». Начало – в 15:30 по Киеву.
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