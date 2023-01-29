Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге

Сегодня «Заря» во время тренировочного сбора в Турции провела контрольный матч против середняка чемпионата Болгарии, клуба «Арда». Команда Патрика ван Леувена отерпела минимальное поражение со счетом 1:2.

«Заря» – «Арда» – 1:2

Голы: Антюх 73 – Палмарес 2, Йорданов 34

«Заря» (стартовый состав): Мацапура, Вантух, Батагов, Бражко, Данченко, Фофана, Хахлев, Булеца, Хлань, Сильвейн, Русин.

Сегодня «Заря» проведет еще один матч – против «Академии Пандева». Начало – в 15:30 по Киеву.