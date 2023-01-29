Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге
Товарищеские матчи
Заря
29.01.2023, FT 1 : 2
Арда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 12:23 | Обновлено 29 января 2023, 13:03
343
1

Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге

Украинский клуб минимально уступил «Арде»

29 января 2023, 12:23 | Обновлено 29 января 2023, 13:03
343
1
Заря проиграла болгарскому клубу в спарринге
ФК Заря

Сегодня «Заря» во время тренировочного сбора в Турции провела контрольный матч против середняка чемпионата Болгарии, клуба «Арда». Команда Патрика ван Леувена отерпела минимальное поражение со счетом 1:2.

«Заря» – «Арда» – 1:2
Голы: Антюх 73 – Палмарес 2, Йорданов 34

«Заря» (стартовый состав): Мацапура, Вантух, Батагов, Бражко, Данченко, Фофана, Хахлев, Булеца, Хлань, Сильвейн, Русин.

Сегодня «Заря» проведет еще один матч – против «Академии Пандева». Начало – в 15:30 по Киеву.

По теме:
Гол Политыло не помог. Черноморец проиграл спарринг клубу из Убезкистана
Заря – Академия Пандев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Сутьеска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск Арда контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф
Футбол | 28 января 2023, 23:58 2
Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф
Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф

Команда украинца расписала мировую с «Монако»

Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Бокс | 28 января 2023, 16:27 1
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться

Хейни хочет больше денег

Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Футбол | 28.01.2023, 17:55
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Теннис | 29.01.2023, 03:45
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Футбол | 29.01.2023, 10:20
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Где 100 коментариев про позор Зари?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
28.01.2023, 11:50 23
Футбол
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 23
Футбол
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
27.01.2023, 08:30 5
Теннис
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
28.01.2023, 11:39 2
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 12
Футбол
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
28.01.2023, 06:38
Другие виды
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
27.01.2023, 10:22 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности