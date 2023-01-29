Украина. Премьер лига29 января 2023, 09:53 |
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Заря – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
29 января 2023, 09:53 |
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Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Арда» из Болгарии. Начало матча – 29 января в 10:00 по Киеву.
Заря – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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