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Заря
29.01.2023 10:00 - : -
Арда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 09:53 |
169
0

Заря – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

29 января 2023, 09:53 |
169
0
Заря – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является «Арда» из Болгарии. Начало матча – 29 января в 10:00 по Киеву.

Заря – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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