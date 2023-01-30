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Товарищеские матчи
Заря
29.01.2023, FT 1 : 2
Арда
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 08:35 | Обновлено 30 января 2023, 08:36
209
0

Заря – Арда – 1:2. Гол Русина после ошибки обороны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

30 января 2023, 08:35 | Обновлено 30 января 2023, 08:36
209
0
Заря – Арда – 1:2. Гол Русина после ошибки обороны. Видео голов и обзор
ФК Заря

В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и ФК «Арда». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу болгарского клуба.

«Заря» – «Арда» – 1:2

Голы: Русин 73 – Палмарес 2, Йорданов 34

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Назарий Русин Арда товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Заря Луганск учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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