В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и ФК «Арда». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу болгарского клуба.

«Заря» – «Арда» – 1:2



Голы: Русин 73 – Палмарес 2, Йорданов 34