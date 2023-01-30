Украина. Премьер лига30 января 2023, 08:35 | Обновлено 30 января 2023, 08:36
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Заря – Арда – 1:2. Гол Русина после ошибки обороны. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
30 января 2023, 08:35 | Обновлено 30 января 2023, 08:36
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В воскресенье, 29 января, состоялся товарищеский матч между луганской «Зарей» и ФК «Арда». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу болгарского клуба.
«Заря» – «Арда» – 1:2
Голы: Русин 73 – Палмарес 2, Йорданов 34
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