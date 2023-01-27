Коваленко получил травму в матче против Болоньи
Украинец был заменен уже на 17-й минуте встречи
26-летний украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко получил травму в матче чемпионата Италии против «Болоньи».
Коваленко был заменен уже на 17-й минуте. Это был первый выход 26-летнего хавбека в стартовом составе в рамках Серии А с октября.
После восстановления Виктор 4 раза выходил на замену в Серии А. Всего в этом сезоне на счету украинца 10 поединков за «Специю».
Напомним, недавно «Арсенал» за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко.
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