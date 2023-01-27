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  4. Коваленко получил травму в матче против Болоньи
Италия
27 января 2023, 20:16 |
761
0

Коваленко получил травму в матче против Болоньи

Украинец был заменен уже на 17-й минуте встречи

27 января 2023, 20:16 |
761
0
Коваленко получил травму в матче против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

26-летний украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко получил травму в матче чемпионата Италии против «Болоньи».

Коваленко был заменен уже на 17-й минуте. Это был первый выход 26-летнего хавбека в стартовом составе в рамках Серии А с октября.

После восстановления Виктор 4 раза выходил на замену в Серии А. Всего в этом сезоне на счету украинца 10 поединков за «Специю».

Напомним, недавно «Арсенал» за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко.

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Виктор Коваленко Болонья Специя Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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