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Англия
24 января 2023, 09:50 | Обновлено 24 января 2023, 11:29
1400
0

Арсенал за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко

Якуб Кивер продолжит карьеру в лондонском клубе

24 января 2023, 09:50 | Обновлено 24 января 2023, 11:29
1400
0
Арсенал за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко
ФК Арсенал. Якуб Кивер

Защитник «Специи» Якуб Кивер стал игроком лондонского «Арсенала», контракт рассчитан до лета 2028 года

Польский футболист будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А, результативными действиями не отличился.

Отметим, что в «Специи» играет украинец Виктор Коваленко, цвета «Арсенала» защищает Александр Зинченко.

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Якуб Кивер Специя Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Арсенал Лондон
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