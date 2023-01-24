Англия24 января 2023, 09:50 | Обновлено 24 января 2023, 11:29
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Арсенал за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко
Якуб Кивер продолжит карьеру в лондонском клубе
24 января 2023, 09:50 | Обновлено 24 января 2023, 11:29
1400
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Защитник «Специи» Якуб Кивер стал игроком лондонского «Арсенала», контракт рассчитан до лета 2028 года
Польский футболист будет выступать за «канониров» под 15-м номером.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А, результативными действиями не отличился.
Отметим, что в «Специи» играет украинец Виктор Коваленко, цвета «Арсенала» защищает Александр Зинченко.
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