Арсенал за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко

Защитник «Специи» Якуб Кивер стал игроком лондонского «Арсенала», контракт рассчитан до лета 2028 года

Польский футболист будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А, результативными действиями не отличился.

Отметим, что в «Специи» играет украинец Виктор Коваленко, цвета «Арсенала» защищает Александр Зинченко.