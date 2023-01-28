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28 января 2023, 00:28 | Обновлено 28 января 2023, 00:48
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ВИДЕО. Болонья обыграла Специю. Коваленко травмировался в дебюте матча

В другом матче 20-го тура Серии A «Салернитана» переиграла «Лечче»

28 января 2023, 00:28 | Обновлено 28 января 2023, 00:48
24
0
ВИДЕО. Болонья обыграла Специю. Коваленко травмировался в дебюте матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» переиграла «Специю» со счетом 2:0.

Украинский хавбек команды гостей Виктор Коваленко получил травму уже в дебюте матча.

В другом матче Серии A «Салернитана» переиграла «Лечче» (2:1).

Серия А. 20-й тур, 27 января

Болонья – Специя – 2:0

Голы: Пош, 37, Орсолини, 77

Лечче – Салернитана – 1:2

Голы: Стрефецца, 23 – Диа, 5, Вилена, 20

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Болонья).
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Серия A Болонья травма чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Специя видео голов и обзор Салернитана Лечче
Источник Sport.ua
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