Италия28 января 2023, 00:28 | Обновлено 28 января 2023, 00:48
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ВИДЕО. Болонья обыграла Специю. Коваленко травмировался в дебюте матча
В другом матче 20-го тура Серии A «Салернитана» переиграла «Лечче»
28 января 2023, 00:28 | Обновлено 28 января 2023, 00:48
24
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В матче 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» переиграла «Специю» со счетом 2:0.
Украинский хавбек команды гостей Виктор Коваленко получил травму уже в дебюте матча.
В другом матче Серии A «Салернитана» переиграла «Лечче» (2:1).
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Серия А. 20-й тур, 27 января
Болонья – Специя – 2:0
Голы: Пош, 37, Орсолини, 77
Лечче – Салернитана – 1:2
Голы: Стрефецца, 23 – Диа, 5, Вилена, 20
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Болонья).
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