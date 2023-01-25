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Чемпионат Италии
Болонья
27.01.2023 19:30 - : -
Специя
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Италия
25 января 2023, 16:52 |
65
0

Болонья – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 января в 19:30 по Киеву

25 января 2023, 16:52 |
65
0
Болонья – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

27 января на «Ренато Далл'Ара» пройдет матч 20-го тура Серии А, в котором «Болонья» встретится со «Специей». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Болонья

Клуб уже после начала нового сезона решил отправить проработавшего немало лет Синишу Михайловича. Серба сменил Тиаго Мотта, и, потратив немало времени на то, чтобы освоиться на новом месте, смог закончить осенний отрезок 5-ю победами в 6 турах Кальчо. Но после длительной паузы «красно-синие» серьезно сдали, как минимум, в плане результатов, а не только игры. С другой стороны, и календарь был непростым. Выиграла команда у более слабой «Удинезе», проиграв претендентам на максимальные места, «Роме» с «Аталантой». А 19-го января в рамках 1/8 финала кубка был вылет от «Лацио» из-за единственного гола Фелипе Андерсона. С другой стороны, не получилось обыграть «Кремонезе», более того, дома отыгрались благодаря автоголу Кирикеша.

Специя

Команда после своего, относительно недавнего, дебюта в Серии А постоянно ведет борьбу за выживание в ней. При этом каждый сезон меняется тренер, и, кстати, в 2021/2022 с коллективом работал Тиагу Мотта. Он завоевал с подопечными 16-е место, но летом все равно на смену итальянскому бразильцу пришел Лука Готти. Особенного прогресса при этом добиться не получилось - все так же «орлята» балансируют над зоной вылета. Хотя нельзя не признать заметный подъем, который начался еще в ноябре, до паузы, когда взяли ничью с «Удинезе» и победили «Верону». Зимний отрезок стартовал с ничьих против «Аталанты» (причем та отыгралась с 0-2) и «Лечче», а дальше была победа на поле «Торино». Потом, правда, «Специя» получила 2-5 в Бергамо в рамках кубка. «Роме» проиграли скромнее, но тоже без шансов, 0-2.

Статистика личных встреч

«Специя» в последний раз выиграла еще в 2007-м году, в рамках Серии В. Правда, после 3-х побед «Болоньи», в сентябре, было 2-2 на поле «орлят».

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом тут «Болонью». Но и она не блещет - можно остановиться на «тотал больше 2,5 голов» за коэффициент - 1,80 по Parimatch.

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Болонья Специя чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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