Украина. Премьер лига27 января 2023, 18:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:26
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Кривбасс сыграл вничью со Стругой в спарринге
Контрольный матч завершился со счетом 1:1
27 января 2023, 18:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:26
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В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции «Кривбасс» провел товарищеский поединок.
Команда Юрия Вернидуба сыграла вничью со Стругой из Северной Македонии со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Кривбасс» – «Струга» – 1:1
Голы: Дебелко, 30.
Напомним, ранее «Кривбасс» проиграл в спарринге аутсайдеру чемпионата Болгарии.
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