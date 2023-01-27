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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 18:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:26
122
0

Кривбасс сыграл вничью со Стругой в спарринге

Контрольный матч завершился со счетом 1:1

27 января 2023, 18:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:26
122
0
Кривбасс сыграл вничью со Стругой в спарринге
ФК Кривбасс

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции «Кривбасс» провел товарищеский поединок.

Команда Юрия Вернидуба сыграла вничью со Стругой из Северной Македонии со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Кривбасс» – «Струга» – 1:1
Голы: Дебелко, 30.

Напомним, ранее «Кривбасс» проиграл в спарринге аутсайдеру чемпионата Болгарии.

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Источник Sport.ua
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