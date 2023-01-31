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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 03:45 | Обновлено 31 января 2023, 07:59
47
0

Кривбасс – Струга – 1:1. Ничья для Вернидуба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

31 января 2023, 03:45 | Обновлено 31 января 2023, 07:59
47
0
Кривбасс – Струга – 1:1. Ничья для Вернидуба. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс Кривой Рог

Во время учебно-тренировочного сбора в Турции «Кривбасс» сыграл товарищеский матч.

Команда Юрия Вернидуба завершил поединок с клубом «Струга» из Северной Македонии со счетом 1:1.

Товарищеский матч. Турция, 27 января

Кривбасс (Украина) – Струга (Северная Македония) – 1:1

Голы: Дебелко, 30 – Ибраими, 44.

Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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