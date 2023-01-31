Во время учебно-тренировочного сбора в Турции «Кривбасс» сыграл товарищеский матч.

Команда Юрия Вернидуба завершил поединок с клубом «Струга» из Северной Македонии со счетом 1:1.

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Товарищеский матч. Турция, 27 января

Кривбасс (Украина) – Струга (Северная Македония) – 1:1

Голы: Дебелко, 30 – Ибраими, 44.

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