Украина. Премьер лига31 января 2023, 03:45 | Обновлено 31 января 2023, 07:59
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Кривбасс – Струга – 1:1. Ничья для Вернидуба. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
31 января 2023, 03:45 | Обновлено 31 января 2023, 07:59
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Во время учебно-тренировочного сбора в Турции «Кривбасс» сыграл товарищеский матч.
Команда Юрия Вернидуба завершил поединок с клубом «Струга» из Северной Македонии со счетом 1:1.
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Товарищеский матч. Турция, 27 января
Кривбасс (Украина) – Струга (Северная Македония) – 1:1
Голы: Дебелко, 30 – Ибраими, 44.
Видео голов и обзор матча
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