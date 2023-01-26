Кривбасс назвал следующего соперника по сбору

«Кривбасс» анонсировал свой следующий контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

В пятницу, 27 января, команда Юрия Вернидуба в городе Белек сыграет со «Стругой» из Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Этот матч станет для «Кривбасса» вторым на сборах в Турции. 24 января команда Вернидуба проиграла 1:2 болгарскому «Хебыру».

«Струга» также успела провести в Турции только один матч, с аналогичным счетом уступив «Локомотиву» из Ташкента.