Украина. Премьер лига26 января 2023, 16:00 | Обновлено 26 января 2023, 16:30
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Кривбасс назвал следующего соперника по сбору
Команда Юрия Вернидуба сыграет со «Стругой»
26 января 2023, 16:00 | Обновлено 26 января 2023, 16:30
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«Кривбасс» анонсировал свой следующий контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.
В пятницу, 27 января, команда Юрия Вернидуба в городе Белек сыграет со «Стругой» из Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Этот матч станет для «Кривбасса» вторым на сборах в Турции. 24 января команда Вернидуба проиграла 1:2 болгарскому «Хебыру».
«Струга» также успела провести в Турции только один матч, с аналогичным счетом уступив «Локомотиву» из Ташкента.
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