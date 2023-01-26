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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 16:00 | Обновлено 26 января 2023, 16:30
142
0

Кривбасс назвал следующего соперника по сбору

Команда Юрия Вернидуба сыграет со «Стругой»

26 января 2023, 16:00 | Обновлено 26 января 2023, 16:30
142
0
Кривбасс назвал следующего соперника по сбору
ФК Кривбасс

«Кривбасс» анонсировал свой следующий контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

В пятницу, 27 января, команда Юрия Вернидуба в городе Белек сыграет со «Стругой» из Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Этот матч станет для «Кривбасса» вторым на сборах в Турции. 24 января команда Вернидуба проиграла 1:2 болгарскому «Хебыру».

«Струга» также успела провести в Турции только один матч, с аналогичным счетом уступив «Локомотиву» из Ташкента.

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Кривбасс Кривой Рог Струга Трим-Лум контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Кривбасс
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