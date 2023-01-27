В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Кривбассом» и македонским клубом «Струга».

Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет второй матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году. Предыдущий поединок команда проиграла «Хебыру».

Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Струга» прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

16:00 Кривбасс – Струга