Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига27 января 2023, 10:43 | Обновлено 27 января 2023, 10:53
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Кривбасс – Струга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 27 января в 16:00
27 января 2023, 10:43 | Обновлено 27 января 2023, 10:53
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В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Кривбассом» и македонским клубом «Струга».
Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет второй матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году. Предыдущий поединок команда проиграла «Хебыру».
Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Струга» прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
16:00 Кривбасс – Струга
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