Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Струга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
27.01.2023 16:00 - : -
Струга
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 10:43 | Обновлено 27 января 2023, 10:53
22
0

Кривбасс – Струга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 27 января в 16:00

27 января 2023, 10:43 | Обновлено 27 января 2023, 10:53
22
0
Кривбасс – Струга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Кривбассом» и македонским клубом «Струга».

Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет второй матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году. Предыдущий поединок команда проиграла «Хебыру».

Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Струга» прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

16:00 Кривбасс – Струга

По теме:
Металлист 1925 – Раднички Ниш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча
Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча
Струга Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Футбол | 26 января 2023, 21:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции

Дмитрий Гречишкин перешел в «Сакарьяспор»

«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Футбол | 26 января 2023, 13:11 21
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя

Пока Милевский не нашел себя после завершения карьеры

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Футбол | 26.01.2023, 15:38
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
История до слез. Юный фанат Майами прибыл из Аргентины, чтоб увидеть кумира
Баскетбол | 27.01.2023, 02:30
История до слез. Юный фанат Майами прибыл из Аргентины, чтоб увидеть кумира
История до слез. Юный фанат Майами прибыл из Аргентины, чтоб увидеть кумира
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Футбол | 27.01.2023, 00:40
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке
25.01.2023, 12:59 19
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
25.01.2023, 11:00
Биатлон
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
26.01.2023, 13:23 1
Война
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
25.01.2023, 13:05 8
Футбол
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 20
Футбол
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
25.01.2023, 20:59 22
Футбол
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
26.01.2023, 15:13 6
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности