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26 января 2023, 03:30 | Обновлено 26 января 2023, 03:48
141
0

Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру

Главные новости за 25 января на Sport.ua

26 января 2023, 03:30 | Обновлено 26 января 2023, 03:48
141
0
Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Джима

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 января.

1. ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке. Чемпионкой Европы стала Лиза Мария Шпарк.

2. Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке. Украинец показал второе время, допустив один промах.

3. Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина. Николай стал спортивным директором ФК «Красава».

4. Напряжение в Бурсе. Прометей продлил свою победную серию в Еврокубке. Слобожанский клуб одержал пятую подряд победу в Еврокубке.

5. Кубок Европы ФИБА. Будивельник в напряженном матче обыграл Хапоэль. Украинская команда остается в борьбе.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом. Украинский хавбек будет выступать за АЕК из Ларнаки.

7. Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям. Исполком МОК обсуждал этот вопрос.

8. Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы. Кевин Келси продолжит карьеру в Украине?

9. Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге. Харьковская команда уступила на сборе в Турции.

10. Далакян возвращается. Соперник – костариканец, а на кону титул и контракт. Последний шанс для Артема?

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Источник Sport.ua
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