Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 января.

1. ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке. Чемпионкой Европы стала Лиза Мария Шпарк.

2. Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке. Украинец показал второе время, допустив один промах.

3. Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина. Николай стал спортивным директором ФК «Красава».

4. Напряжение в Бурсе. Прометей продлил свою победную серию в Еврокубке. Слобожанский клуб одержал пятую подряд победу в Еврокубке.

5. Кубок Европы ФИБА. Будивельник в напряженном матче обыграл Хапоэль. Украинская команда остается в борьбе.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом. Украинский хавбек будет выступать за АЕК из Ларнаки.

7. Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям. Исполком МОК обсуждал этот вопрос.

8. Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы. Кевин Келси продолжит карьеру в Украине?

9. Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге. Харьковская команда уступила на сборе в Турции.

10. Далакян возвращается. Соперник – костариканец, а на кону титул и контракт. Последний шанс для Артема?