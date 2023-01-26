Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру
Главные новости за 25 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 января.
1. ЧЕ-2023 по биатлону. Джима заняла 2 место в индивидуальной гонке. Чемпионкой Европы стала Лиза Мария Шпарк.
2. Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке. Украинец показал второе время, допустив один промах.
3. Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина. Николай стал спортивным директором ФК «Красава».
4. Напряжение в Бурсе. Прометей продлил свою победную серию в Еврокубке. Слобожанский клуб одержал пятую подряд победу в Еврокубке.
5. Кубок Европы ФИБА. Будивельник в напряженном матче обыграл Хапоэль. Украинская команда остается в борьбе.
6. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом. Украинский хавбек будет выступать за АЕК из Ларнаки.
7. Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям. Исполком МОК обсуждал этот вопрос.
8. Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы. Кевин Келси продолжит карьеру в Украине?
9. Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге. Харьковская команда уступила на сборе в Турции.
10. Далакян возвращается. Соперник – костариканец, а на кону титул и контракт. Последний шанс для Артема?
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