Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы
Кевин Келси продолжит карьеру в Украине?
С 19 января по 12 февраля в Колумбии проходит чемпионат Южной Америки по футболу среди молодежных команд (U-20).
На турнире привычно присутствуют скауты из множества клубов, которые оценивают талантливых футболистов и возможность их подписания.
Сообщается, что донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы объявить о переходе 18-летнего центрфорварда сборной Венесуэлы U-20 Кевина Келси.
Этот футболист является воспитанником венесуэльского «Минероса», а в начале января нынешнего года перешел в уругвайский «Бостон Ривер».
Также на счету 193-сантиметрового Келси 5 матчей и 2 забитых мяча за сборную Венесуэлы U-20.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Эвертон» ищет замену Фрэнку Лэмпарду
Две из четырех участниц полуфинальной стадии еще не выигрывали турниров Grand Slam