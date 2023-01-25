Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы

С 19 января по 12 февраля в Колумбии проходит чемпионат Южной Америки по футболу среди молодежных команд (U-20).

На турнире привычно присутствуют скауты из множества клубов, которые оценивают талантливых футболистов и возможность их подписания.

Сообщается, что донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы объявить о переходе 18-летнего центрфорварда сборной Венесуэлы U-20 Кевина Келси.

Этот футболист является воспитанником венесуэльского «Минероса», а в начале января нынешнего года перешел в уругвайский «Бостон Ривер».

Также на счету 193-сантиметрового Келси 5 матчей и 2 забитых мяча за сборную Венесуэлы U-20.