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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 19:57 |
1655
0

Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы

Кевин Келси продолжит карьеру в Украине?

25 января 2023, 19:57 |
1655
0
Шахтер близок к подписанию 18-летнего центрфорварда из Венесуэлы
Youtube. Кевин Келси

С 19 января по 12 февраля в Колумбии проходит чемпионат Южной Америки по футболу среди молодежных команд (U-20).

На турнире привычно присутствуют скауты из множества клубов, которые оценивают талантливых футболистов и возможность их подписания.

Сообщается, что донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы объявить о переходе 18-летнего центрфорварда сборной Венесуэлы U-20 Кевина Келси.

Этот футболист является воспитанником венесуэльского «Минероса», а в начале января нынешнего года перешел в уругвайский «Бостон Ривер».

Также на счету 193-сантиметрового Келси 5 матчей и 2 забитых мяча за сборную Венесуэлы U-20.

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Источник Tuttomercatoweb
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