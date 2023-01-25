Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) неожиданно вышла в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале турнира украинско-румынский тандем сенсационно обыграл дуэт Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

Australian Open 2023. Пары. 1/4 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:7 (6:8), 6:2, 4:6

Мертенс является пятой ракеткой мира в парном разряде, а Сандерс – двенадцатой.

Это будет первый полуфинал Марты на таком уровне. За право выхода в финал австралийского мейджора Марта и Елена-Габриэла поборются с первым сеяным тендемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

20-летняя Марта Костюк – третья украинская теннисистка в полуфинале парного Australian Open и первая после сестер Елены и Екатерины Бондаренко, которые выиграли титул в 2008 году.