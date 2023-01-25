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  4. Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Australian Open
25 января 2023, 06:40 | Обновлено 25 января 2023, 07:45
3101
15

Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО

Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе поборется за право выхода в финал мейджора

25 января 2023, 06:40 | Обновлено 25 января 2023, 07:45
3101
15
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) неожиданно вышла в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале турнира украинско-румынский тандем сенсационно обыграл дуэт Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

Australian Open 2023. Пары. 1/4 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:7 (6:8), 6:2, 4:6

Мертенс является пятой ракеткой мира в парном разряде, а Сандерс – двенадцатой.

Это будет первый полуфинал Марты на таком уровне. За право выхода в финал австралийского мейджора Марта и Елена-Габриэла поборются с первым сеяным тендемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

20-летняя Марта Костюк – третья украинская теннисистка в полуфинале парного Australian Open и первая после сестер Елены и Екатерины Бондаренко, которые выиграли титул в 2008 году.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Марті потрібно в ноги подякувати румунці за півфінал шолому, яка буквально за вуха ії туди витягла) Ганебна театральна вистава у другому сеті. Коли вона вже подорослішає?
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+2
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Sashamar
Невже нарешті знайшовся хтось, хто в змозі гасити Мартіни психи?
Стегно, звісно, погано, але не думаю, що дівчата знімуться. Зніматися в півфіналі Шолома не комільфо . За будь-якого результата проти Крейчиковой-Синяковой ніхто в дівчат камень не жбурне. 
Тільки вдумайтесь, склад півфіналів парний космос: Крейчикова/Синякова, Гофф/Пегула, Аояма/Шибахара (японки зрозуміли, що нарізно не виходить і воз'єдналися з відповідним результатом) і Марта з напарницею серед них.
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0
sv_2000
Глупость какая-то написана. Марта уже больше как второй раз играет в паре на Шлемах
Поздравляю Марту и Елену! Это большой успех, но не останавливаться!
Тревожит затейпованое бедро Марты... Но вроде бы двигалась без проблем. Здоровье главное, остальное приложится.
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0
Alex K
Де ті зрадой@би які кричали, що Марта поплила, психічка і матч програно? 🤡😅
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0
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Олександр Радченко
Костюк очень старалась проиграть ,но соперницы сегодня показали слабую игру .
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-1
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