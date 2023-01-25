Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе поборется за право выхода в финал мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) неожиданно вышла в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертьфинале турнира украинско-румынский тандем сенсационно обыграл дуэт Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.
Australian Open 2023. Пары. 1/4 финала
Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Сандерс (Австралия) – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:7 (6:8), 6:2, 4:6
Мертенс является пятой ракеткой мира в парном разряде, а Сандерс – двенадцатой.
Это будет первый полуфинал Марты на таком уровне. За право выхода в финал австралийского мейджора Марта и Елена-Габриэла поборются с первым сеяным тендемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).
20-летняя Марта Костюк – третья украинская теннисистка в полуфинале парного Australian Open и первая после сестер Елены и Екатерины Бондаренко, которые выиграли титул в 2008 году.
"That is outrageous"— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023
That is brilliant from @marta_kostyuk.@wwos• @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/tKjkjcbC90
Two-and-a-half hours later @marta_kostyuk and Elena-Gabriela Ruse are semifinal bound!@wwos• @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/s6p4M7Q4fH— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023
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Стегно, звісно, погано, але не думаю, що дівчата знімуться. Зніматися в півфіналі Шолома не комільфо . За будь-якого результата проти Крейчиковой-Синяковой ніхто в дівчат камень не жбурне.
Тільки вдумайтесь, склад півфіналів парний космос: Крейчикова/Синякова, Гофф/Пегула, Аояма/Шибахара (японки зрозуміли, що нарізно не виходить і воз'єдналися з відповідним результатом) і Марта з напарницею серед них.
Поздравляю Марту и Елену! Это большой успех, но не останавливаться!
Тревожит затейпованое бедро Марты... Но вроде бы двигалась без проблем. Здоровье главное, остальное приложится.