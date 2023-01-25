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25 января 2023, 13:05 | Обновлено 25 января 2023, 13:09
1038
0

Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина

Николай стал спортивным директором ФК «Красава»

25 января 2023, 13:05 | Обновлено 25 января 2023, 13:09
1038
0
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Морозюк

Экс-игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Морозюк завершил карьеру.

Морозюк стал спортивным директором футбольного клуба «Красава», который выступает во втором дивизионе Кипра.

Об этом сообщает пресс-служба клуба:

«Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По обоюдному согласию руководства и игрока, Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектацию команды и скаутскую работу. За свою футбольную карьеру, Николай провёл более 400 игр, дважды выигрывал Чемпионат Украины, 3 раза Кубок Украины, играл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и сборной Украины».

В августе 2022 года Морозюк перешел на правах свободного агента в «Красаву». За свою карьеру он играл в «Динамо», «Оболоне», «Черноморце», «Кривбассе», «Металлурге», «Ризеспоре». На его счету 14 матчей за сборную Украины.

Футбольный клуб «Красава» принадлежит российскому блогеру Евгению Савину. После начала полномасштабной войны он осудил агрессию россии по отношению к Украине, вывез свою команду на Кипр и заявил ее в местный чемпионат.

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Николай Морозюк Красава Евгений Савин чемпионат Кипра по футболу завершение карьеры спортивный директор Динамо Киев
Источник Instagram
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