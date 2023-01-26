Кубок лиги. Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем Форест

«Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги на выезде разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 3:0. Голом отличился новичок «Красных дьяволов» Воут Вегхорст.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. В другом полуфинале встречаются «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Первый матч завершился победой «Ньюкасла» 1:0.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3

Голы: 0:1 – 6 Рэшфорд, 0:2 – 45 Вегорст, 0:3 – 89 Бруну Фернандеш.

«Ноттингем Форест» – Хеннесси, Орье, Маккенна, Уоррелл, Лоди (Уильямс, 73), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Данило (Колбэк, 58), Гиббс-Уайт (О'Брайен, 73), Серридж (Деннис, 64), Джонсон.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Мартинес, Маласиа, Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Бруну Фернандеш, Вегорст (Эланга, 85), Рэшфорд (Гарначо, 57), Антони (Пельистри, 71).

Предупреждение: Пельистри (84).