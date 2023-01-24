25 января на «Сити Грауд» пройдет матч 1/2 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда имеет легендарный статус, но из-за успеха времен Брайана Клаффа, когда дважды кряду вышло победить в главном турнире континента, Кубке европейских чемпионов. Но это уже история, реальность же в том, что «лесники» в 2022-м году пробились впервые в АПЛ в этом веке. Причем для этого пришлось проходить плей-офф. Понятно, что коллектив нуждался в усилении, но руководство превзошло ожидания, обновив рекорды по количеству новичков. Это ударило по сыгранности, и только за время длительной паузы Стив Купер смог наладить взаимопонимания в коллективе. В итоге зимой недавно глухой аутсайдер смотрится вполне жизнеспособно и активно набирает очки. Безусловно, это и будет приоритетом, рано говорить, что нивелирован риск вылета в Чемпионшип. Но, конечно, и в Кубке Лиги осталось немного до финала, и «Ноттингем Форест» и тут выложится, понимая, что новый шанс будет не скоро.

Манчестер Юнайтед

Клуб тоже рассматривает в качестве приоритета Премьер-Лигу. Тен Хаг отдает себе отчет, хотя бы помня судьбу предшественника, Рангника, что ему нужно дать результат сразу же, в 1-й год работы. Тем более что с подачи голландца произошло прощание с Роналду, еще и максимально скандальное. Эрику обязательно нужно финишировать в топ-4, вернуть «красных дьяволов» в Лигу чемпионов. И зимой было сделано немало шагов в этом направлении, во главе с 2-1 в дерби с «Сити». Впрочем, сразу же после этого была осечка с «Кристал Пэлас», когда победу упустили из-за пропущенного на 90+ минуте гола. Но, конечно, «манкунианцы» и их менеджер не откажутся от трофея в этом сезоне - этого не достичь в АПЛ точно. И ближе всего к завоеванию титула амбициозная команда приблизилась именно в данном турнира. Да и соперник выглядит откровенно проходным, тем более что в случае осечки можно многое исправить в ответном, домашнем поединке.

Статистика личных встреч

У «Манчестер Юнайтед» получилось продолжить победную серию после долгой, с 1999-го года, паузы. В декабре на «Олд Траффорд» было 3-0 в пользу хозяев.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тен Хаг попытается все решить уже в первом, выездном поединке. Вряд ли МЮ повторит декабрьский разгром, но при этом должен взять победу с коэффициентом - 1,69 по Parimatch.