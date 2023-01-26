Кубок английской лиги
25.01.2023, FT 0 : 3
Англия26 января 2023, 04:20 | Обновлено 26 января 2023, 05:06
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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка английской лиги
26 января 2023, 04:20 | Обновлено 26 января 2023, 05:06
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В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 3:0.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Манчестер Юнайтед).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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