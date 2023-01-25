Кубок английской лиги
Англия25 января 2023, 21:41 |
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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 22:00 поединок 1/2 финала Кубка английской лиги
25 января 2023, 21:41 |
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Сегодня, 25 января состоится матчу 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports Украина.
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Комментарии 2
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Я в шоке от немцев. Уже второй тур куча голов в конце матча. В этом туре 5 из 5 матчей гол в концовке поединка. Ща еще 4 идет заключительные тура. Могут и еще круче результативность сделать.
Тут ОЗ в матче будет.
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