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Кубок английской лиги
Ноттингем Форест
32 0 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2023, 21:41 |
370
2

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 22:00 поединок 1/2 финала Кубка английской лиги

25 января 2023, 21:41 |
370
2
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня, 25 января состоится матчу 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports Украина.

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест смотреть онлайн видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Я в шоке от немцев. Уже второй тур куча голов в конце матча. В этом туре 5 из 5 матчей гол в концовке поединка. Ща еще 4 идет заключительные тура. Могут и еще круче результативность сделать.
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Remark
Тут ОЗ в матче будет.
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