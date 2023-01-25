Сегодня, 25 января состоится матчу 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports Украина.