Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023
Australian Open
22 января 2023, 11:15 | Обновлено 22 января 2023, 11:27
358
0

Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023

Харьковчанин выбил из борьбы сеянного соперника

22 января 2023, 11:15 | Обновлено 22 января 2023, 11:27
358
0
Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023
Instagram. Андрей Зимнох

17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох одержал победу в стартовом матче основной сетки юношеского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Юный украинец в трех партиях переиграл австралийца Хейдена Джонса, который занимает 1507-е место во взрослом мировом рейтинге. Напомним, Зимнох пробился в основу Australian Open как победитель квалификации.

Australian Open 2023. Юниоры. Первый круг

Андрей Зимнох (Украина, Q) – Хейден Джонс (Австралия, 12) – 6:1, 6:7 (5:7), 7:5

Во втором круге Зимнох сыграет против ровесника из Чехии Якуба Филипа.

По теме:
Australian Open-2023 отметился историческим фиаско лидеров посева
Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»
Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО
Australian Open 2023 Андрей Зимнох
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Футбол | 21 января 2023, 17:05 1
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?

Аналитический порталы SofaScore и WhoScored выставили украинцу оценку

Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Футбол | 21 января 2023, 16:30 44
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали

Девятая и десятая команды чемпионата Англии третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21.01.2023, 16:47
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Теннис | 21.01.2023, 15:07
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Футбол | 22.01.2023, 05:47
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
20.01.2023, 20:37 3
Война
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 35
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.01.2023, 09:45
Биатлон
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
20.01.2023, 19:45 19
Футбол
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 13:51 2
Теннис
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
20.01.2023, 21:15
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности