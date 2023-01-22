Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023
Харьковчанин выбил из борьбы сеянного соперника
17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох одержал победу в стартовом матче основной сетки юношеского Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Юный украинец в трех партиях переиграл австралийца Хейдена Джонса, который занимает 1507-е место во взрослом мировом рейтинге. Напомним, Зимнох пробился в основу Australian Open как победитель квалификации.
Australian Open 2023. Юниоры. Первый круг
Андрей Зимнох (Украина, Q) – Хейден Джонс (Австралия, 12) – 6:1, 6:7 (5:7), 7:5
Во втором круге Зимнох сыграет против ровесника из Чехии Якуба Филипа.
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