Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023

17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох одержал победу в стартовом матче основной сетки юношеского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Юный украинец в трех партиях переиграл австралийца Хейдена Джонса, который занимает 1507-е место во взрослом мировом рейтинге. Напомним, Зимнох пробился в основу Australian Open как победитель квалификации.

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Australian Open 2023. Юниоры. Первый круг

Андрей Зимнох (Украина, Q) – Хейден Джонс (Австралия, 12) – 6:1, 6:7 (5:7), 7:5

Во втором круге Зимнох сыграет против ровесника из Чехии Якуба Филипа.