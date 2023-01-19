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Australian Open
19 января 2023, 09:16 | Обновлено 19 января 2023, 09:17
422
0

Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023

Юный теннисист преодолел квалификацию

19 января 2023, 09:16 | Обновлено 19 января 2023, 09:17
422
0
Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023
Instagram. Андрей Зимнох

17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох отметился двумя победами в квалификации юношеского Открытого чемпионата Австралии и вышел в основную сетку турнира.

В первом раунде отбора украинец убедительно в двух сетах разобрался с Роханом Хазратвала из Австралии. В финале же Зимнох убрал со своего пути 1-го номера посева квалификации Адития Ганесена из США.

Australian Open 2023. Юниоры. Квалификация

Первый раунд

Рохан Хазратвала (Австралия) – Андрей Зимнох (Украина) – 1:6, 3:6

Финал

Адития Ганесен (США, 1) – Андрей Зимнох (Украина) 1:6, 7:6 (7:4), 4:6

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Андрей Зимнох Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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