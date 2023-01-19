Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023

17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох отметился двумя победами в квалификации юношеского Открытого чемпионата Австралии и вышел в основную сетку турнира.

В первом раунде отбора украинец убедительно в двух сетах разобрался с Роханом Хазратвала из Австралии. В финале же Зимнох убрал со своего пути 1-го номера посева квалификации Адития Ганесена из США.

Australian Open 2023. Юниоры. Квалификация

Первый раунд

Рохан Хазратвала (Австралия) – Андрей Зимнох (Украина) – 1:6, 3:6

Финал

Адития Ганесен (США, 1) – Андрей Зимнох (Украина) – 1:6, 7:6 (7:4), 4:6