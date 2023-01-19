Украинец Зимнох сыграет в основной сетке юношеского Australian Open 2023
Юный теннисист преодолел квалификацию
17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох отметился двумя победами в квалификации юношеского Открытого чемпионата Австралии и вышел в основную сетку турнира.
В первом раунде отбора украинец убедительно в двух сетах разобрался с Роханом Хазратвала из Австралии. В финале же Зимнох убрал со своего пути 1-го номера посева квалификации Адития Ганесена из США.
Australian Open 2023. Юниоры. Квалификация
Первый раунд
Рохан Хазратвала (Австралия) – Андрей Зимнох (Украина) – 1:6, 3:6
Финал
Адития Ганесен (США, 1) – Андрей Зимнох (Украина) – 1:6, 7:6 (7:4), 4:6
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