Киченок / Циммерманн – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open
21 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против десятого сеяного тандема Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония). Матч состоится вторым запуском на корте №15 после встречи юниоров. Ориентировочное время начала матча – 04:15 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педриньо твердо намерен оставаться в Бразилии
Анатолий хочет уехать в топ-чемпионат?