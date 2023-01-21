Киченок / Циммерманн – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против десятого сеяного тандема ​​Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония). Матч состоится вторым запуском на корте №15 после встречи юниоров. Ориентировочное время начала матча – 04:15 по Киеву.

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