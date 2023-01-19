Australian Open. Надежда Киченок сыграет во втором круге парного разряда
Украинка выступает с бельгийкой Кимберли Циммерманн
Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии благополучно миновала стартовый круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Они в двух сетах перевели в разряд зрителей австралийскую пару Александра Бозович / Лизетт Кабрера, которая получила от организаторов турнира уайлд-кард.
Надежда Киченок и Циммерманн доказали свой перевес за 1 час 10 минут.
Australian Open. Пары. Первый круг
Александра Бозович / Лизетт Кабрера (Австралия, WC) – Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн (Украина / Бельгия) – 4:6, 3:6
Ранее сообщалось, что украинка Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Открытом чемпионате Австралии.
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