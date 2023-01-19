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  4. Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Australian Open
Australian Open
19 января 2023, 10:16 |
278
1

Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Australian Open

Украинка играла с Аленой Остапенко

19 января 2023, 10:16 |
278
1
Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок (слева) и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не смогла преодолеть стартовый круг парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Девушкам преградила дорогу пара в составе Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана.

Australian Open. Пары. Первый круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) - Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина – 4:6, 4:6

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Australian Open 2023 Людмила Киченок Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andrey_1992
ось це реально звиздец, як можна було вилетіти уже в першому колі та ще й від таих слабких суперників???
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