Australian Open19 января 2023, 10:16 |
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Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Australian Open
Украинка играла с Аленой Остапенко
19 января 2023, 10:16 |
278
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не смогла преодолеть стартовый круг парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.
Девушкам преградила дорогу пара в составе Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана.
Australian Open. Пары. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) - Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина – 4:6, 4:6
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Комментарии 1
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ось це реально звиздец, як можна було вилетіти уже в першому колі та ще й від таих слабких суперників???
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