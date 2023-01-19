Людмила Киченок выбыла из борьбы в паре на Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не смогла преодолеть стартовый круг парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Девушкам преградила дорогу пара в составе Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана.

Australian Open. Пары. Первый круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) - Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина – 4:6, 4:6