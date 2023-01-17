Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко

В ближайшее время, очевидно, лидер «Динамо» Виктор Цыганков сменит клубную прописку. По сообщениям ряда источников, вингер «бело-синих» уже согласовал условия личного контракта с «Жироной», и будет готов перебраться в Испанию или летом, когда у него истечет срок трудового соглашения с киевлянами, или уже в январе, если президент «Динамо» Игорь Суркис все-таки договориться о немедленной продаже своего некогда наиболее ценного актива.

Цыганков действительно много лет был наиболее ценным активом «Динамо», став таковым практически сразу после отъезда из Киева Андрея Ярмоленко. Прежний лидер атак «бело-синих» до последнего соглашался на правила игры, которые ему выставлял Игорь Суркис – продлевал контракт на все более и более выгодных условиях, и верил, что в нужный момент его все-таки продадут. Нужный момент наступил в августе 2017 года, когда за почти уже 28-летнего Ярмоленко 25 миллионов евро предложила дортмундская «Боруссия», в итоге и подписавшая украинского полузащитника.

Нечто подобное боссы «Динамо», вероятно, планировали проделать и с Цыганковым. Виктора, как и Андрея, можно смело называть воспитанником академии киевского клуба, а потому Игорь Суркис уверовал в то, что из-за этого его футболист не сможет покинуть клуб просто так, на правах свободного агента. Но Цыганков решительно отказался от пролонгации сотрудничества с «Динамо», и начал активные поиски нового варианта для продолжения карьеры.

Понять логику Цыганкова несложно. В Киеве он откровенно пересидел. Вместо того, чтобы уехать в топ-лигу в том возрасте, в котором это сейчас удалось Михаилу Мудрику, Виктор продолжал верить в то, что однажды за ним прилетит «вдруг волшебник в голубом вертолете» и буквально озолотит не только владельцев «Динамо», но и его лично. Время шло, серьезных предложений на факс Игоря Михайловича так и не приходило, а Цыганкову тем временем так и не удавалось сделать серьезную заявку о себе…

Нет, в украинской Премьер-лиге Виктор по-прежнему выглядит на голову сильнее подавляющего большинства конкурентов и оппонентов, но вот в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов – за все время в «Динамо» провел всего лишь 17 поединков, в которых его голевые достижения (3 гола и 1 ассист) меркнут даже на фоне аналогичных достижений упоминавшегося уже Мудрика в текущем сезоне (3 гола и 2 ассиста).

ФК Динамо. Виктор Цыганков

Чтобы быть интересным клубам топ-уровня футболисту из УПЛ нужно заявлять о себе либо в матчах за национальную сборную, причем, желательно, на топовых турнирах, либо в поединках Лиги чемпионов. Украина так и не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022, а потому в Катаре Цыганков проявить себя возможности так и не получил. В Лиге чемпионов, как уже было упомянуто выше, Виктор в общем-то отнюдь не блистал, а потому и претендовать сейчас может лишь на возможность перейти в один из весьма скромных коллективов – в прессе, в частности, упоминались ПСВ, «Андерлехт», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Айнтрахт», «Брюгге», «Порту», «Жирона»… Ни «Челси», ни «Манчестер Сити», ни «Бавария», ни «Реал» с «Барселоной», ни даже куда более скромные с точки зрения финансовых возможностей итальянские гранды предметного интереса к Цыганкову так и не проявили…

Конечно, Виктор и дальше мог бы продолжать находится в «теплой ванне», пойдя на уловки руководства «Динамо» и попутно выторговав себе контракт «пожирнее». Но Цыганков рассудил иначе – он твердо нацелился покинуть киевский клуб сейчас либо летом, потому как поставил себе именно такой дедлайн в карьере. Поговаривают, что ранее, когда хавбек еще только ставил подпись под истекающим ныне трудовым соглашением с «Динамо», он устно договорился с Игорем Суркисом, что этот контракт для них будет последним, и дольше, чем на оговоренные изначально пять лет в Киеве Цыганков не задержится.

Именно для этого Виктор, очевидно, обратился и к услугам Пере Гвардиолы – брата главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, активно работающего на футбольном рынке в роли агента и посредника во всевозможных сделках. Но и здесь Цыганков, кажется, пострадал от своего излишнего доверия к менеджменту «Динамо». На пике славы Виктору, вероятно, было бы куда проще найти себе в Европе более сильное и авторитетное агентское лобби, нежели компания Пере Гвардиолы при всем к ней уважении. Последняя, если отбросить несколько громких имен (прежде всего, Коди Гакпо, после которого также можно говорить о Мартене де Роне и Дэйли Блинде), все-таки специализируется на ведении дел футболистов «средней руки», трудоустроить которых удается именно в клубы, сопоставимых по уровню с уже упоминаемыми «Жироной», «Ноттингем Форест» и так далее.

Чтобы добиться своего Цыганкову фактически приходится идти на трансфер через черный ход. Если переход вингера состоится летом на правах свободного агента, то «Динамо» не получит за своего воспитанника ровным счетом ничего. Но даже если сделка осуществится в январе, киевляне вряд ли смогут рассчитывать на что-то серьезное. В прессе уже мелькают весьма символические суммы – «Жирона» готова заплатить за немедленный переезд Виктора в Испанию 4 миллиона евро, а еще 1 миллион предлагает в виде бонусов. Полгода назад, напомним, этот же испанский клуб давал за Цыганкова 10 миллионов евро и готов был гарантировать киевлянам 30% от суммы будущей перепродажи хавбека, но боссы «Динамо» посчитали это предложение запоздалым и недостойным внимания.

Еще тогда, в начале осени 2022-го, стало понятно, что Игорь Суркис в вопросе будущего Виктора Цыганкова сделал ставку на зеро. Как опытный игрок, президент «Динамо» прекрасно понимал все риски своего решения, а потому сейчас ему грех жаловаться на судьбу. В конце концов, в последние годы крайне нечасто менеджменту «бело-синих» удавалось выторговать максимум из возможного…

Что касается будущего Цыганкова, то Виктор вправе сам выбирать его направление. Нынешний лидер «Динамо» увидел для себя иной путь, нежели его предшественник Андрей Ярмоленко. В свои 25 лет Цыганков решил, что лучше прямо сейчас попробовать силы в «Жироне», чем дождаться (или не дождаться) потенциального трансфера в условную дортмундскую «Боруссию», чтобы уже через год пойти все-таки в клуб уровнем пониже («Вест Хэм»), пусть и на зарплату повыше, а еще спустя четыре сезона и вовсе уехать на «заслуженную пенсию» в чемпионат ОАЭ…

Безусловно, Цыганков сейчас рискует не меньше, чем Игорь Суркис в конце лета минувшего года, когда отказывался от гарантированных 10 миллионов евро за него от «Жироны». Дело в том, что каталонский клуб, пусть и находится сейчас номинально в середине турнирной таблицы Ла Лиги, опережает команды из зоны вылета всего лишь на 6 очков, а это только две победы… Более того, три крайних до этого сезона «Жирона» провела в Сегунде, а задержаться в элите за последние годы ей удавалось только на сезоны-2017/18 и 2018/19.

Иными словами, времени на раскачку в «Жироне» у Цыганкова не будет. Виктору придется с ходу «брать быка за рога», если украинец надеется через команду Ла Лиги обратить на себя внимание более серьезных клубов. Иначе существует колоссальный риск загреметь в Сегунду, выступать в которой Цыганков, есть основания полагать, никак не пожелает, и будет экстренно подыскивать иные варианты продолжения карьеры, и уж куда они его могут завести – Бог знает…