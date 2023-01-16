Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Испанский клуб намерен заполучить украинского вингера уже в январе
Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, перейдет ли хавбек Виктор Цыганков в испанскую «Жирону» уже в январе.
«Ведутся переговоры [с Жироной]», – коротко резюмировал Игорь Суркис.
Ранее Цыганков прошел медосмотр в Испании согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Планировалось, что хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо».
Однао «Жирона» намерена заполучить Цыганкова уже в январе и готова заплатить «Динамо» компенсацию за 25-летнего вингера.
В текущем сезоне Цыганков за «Динамо» сыграл 23 матча и забил 9 голов. Его трансферная стоимость, по данным Тransfermarkt, оценивается в 22 млн евро.
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