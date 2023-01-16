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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 20:52 | Обновлено 16 января 2023, 21:10
4455
3

Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе

Испанский клуб намерен заполучить украинского вингера уже в январе

16 января 2023, 20:52 | Обновлено 16 января 2023, 21:10
4455
3
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, перейдет ли хавбек Виктор Цыганков в испанскую «Жирону» уже в январе.

«Ведутся переговоры [с Жироной]», – коротко резюмировал Игорь Суркис.

Ранее Цыганков прошел медосмотр в Испании согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Планировалось, что хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо».

Однао «Жирона» намерена заполучить Цыганкова уже в январе и готова заплатить «Динамо» компенсацию за 25-летнего вингера.

В текущем сезоне Цыганков за «Динамо» сыграл 23 матча и забил 9 голов. Его трансферная стоимость, по данным Тransfermarkt, оценивается в 22 млн евро.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Игорь Суркис
Источник FanDay
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Комментарии 3
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Alex AS
Вместо 22 млн евро будет 2,2
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Marcus
Щойно прийде факс, будемо говорити
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+3
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