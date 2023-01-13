Надежда Киченок не смогла пробиться в финал на турнире в Хобарте

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Хобарте.



В полуфинале украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла бельгийско-немецкому тандему Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд.



Хобарт. Полуфинал парного разряда

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд – 2:6, 6:7(5)



Отметим, что на прошлой неделе Надежда Киченок проиграла во втором круг более крупного турнира WTA 500 в Аделаиде.