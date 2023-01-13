Надежда Киченок не смогла пробиться в финал на турнире в Хобарте
Надя в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла в полуфинале
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Хобарте.
В полуфинале украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла бельгийско-немецкому тандему Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд.
Хобарт. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд – 2:6, 6:7(5)
Отметим, что на прошлой неделе Надежда Киченок проиграла во втором круг более крупного турнира WTA 500 в Аделаиде.
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