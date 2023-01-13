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WTA
13 января 2023, 11:42 | Обновлено 13 января 2023, 12:00
156
1

Надежда Киченок не смогла пробиться в финал на турнире в Хобарте

Надя в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла в полуфинале

13 января 2023, 11:42 | Обновлено 13 января 2023, 12:00
156
1
Надежда Киченок не смогла пробиться в финал на турнире в Хобарте
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Хобарте.

В полуфинале украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла бельгийско-немецкому тандему Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд.

Хобарт. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд – 2:6, 6:7(5)

Отметим, что на прошлой неделе Надежда Киченок проиграла во втором круг более крупного турнира WTA 500 в Аделаиде.

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WTA Хобарт Надежда Киченок Кирстен Флипкенс Лаура Зигемунд Кимберли Циммерманн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
ну, ні на хвилину не можна лишити... у другому сеті вели 5:3, думаю, відійду не на довго, повернусь на третій сет.. а тут таке. хоч це і прогнозовано.з бабцями звичайно важкувато боротись
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