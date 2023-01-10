В статусе андердога. Киченок выиграла второй матч в новом сезоне
Надежда вместе с Кимберли Циммерманн обыграла Латишу Чан и Алексу Гуарачи
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимберли Циммерманн (Бельгия) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) обыграла Латишу Чан (Китайский Тайбэй) и Алексу Гуарачи (Чили) в двух сетах за 1 час и 28 минут.
WTA 250 Хобарт. Пары. Хард. 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Латиша Чан (Китайский Тайбэй) / Алекса Гуарачи (Чили) – 6:4, 7:5
К слову, перед игрой Надежда и Кимпберли считались андердогами встречи.
Отметим, что для Надежды это вторая победа в новом сезоне 2023 года. Ранее украинско-бельгийский тандем успешно стартовал на турнире в Аделаиде, но вылетел с соревнований на стадии 1/8 финала.
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