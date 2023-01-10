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  4. В статусе андердога. Киченок выиграла второй матч в новом сезоне
WTA
10 января 2023, 09:10 |
353
0

В статусе андердога. Киченок выиграла второй матч в новом сезоне

Надежда вместе с Кимберли Циммерманн обыграла Латишу Чан и Алексу Гуарачи

10 января 2023, 09:10 |
353
0
В статусе андердога. Киченок выиграла второй матч в новом сезоне
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимберли Циммерманн (Бельгия) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) обыграла Латишу Чан (Китайский Тайбэй) и Алексу Гуарачи (Чили) в двух сетах за 1 час и 28 минут.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Латиша Чан (Китайский Тайбэй) / Алекса Гуарачи (Чили) – 6:4, 7:5

К слову, перед игрой Надежда и Кимпберли считались андердогами встречи.

Отметим, что для Надежды это вторая победа в новом сезоне 2023 года. Ранее украинско-бельгийский тандем успешно стартовал на турнире в Аделаиде, но вылетел с соревнований на стадии 1/8 финала.

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Латиша Чан Алекса Гуарачи WTA Хобарт
Источник Sport.ua
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