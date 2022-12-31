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Англия
31 декабря 2022, 18:55 |
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ТЕН ХАГ: «Соперник почти не создал моментов у наших ворот»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Вулверхэмптоном»

31 декабря 2022, 18:55 |
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ТЕН ХАГ: «Соперник почти не создал моментов у наших ворот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку поединку 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», в котором его подопечные победили со счетом 1:0. Автором единственного победного гола, напомним, стал Маркус Рэшфорд. Он игру начал в запасе, куда был отправлен решением тен Хага по дисциплинарным причинам.

«В первой половине матча действовали не лучшим образом. Во втором тайме выглядели уже лучше. В любом случае, соперник почти не создал моментов у наших ворот.

Решение по Рэшфорду? Я очень доволен тем, как он отреагировал на данную ситуацию. Он отлично вошел в игру и оживил ее. Любой футболист в команде должен следовать принятым правилам. И исключений быть не может», – заявил тен Хаг.

«Ман Юнайтед» победил в третьей игре подряд. В таблице АПЛ команда занимает 4 место с 32 очками.

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АПЛ. Гол Рэшфорда принес Манчестер Юнайтед победу над Вулверхэмптоном
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Источник BBC
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