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  4. РЭШФОРД: «Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение»
Англия
31 декабря 2022, 17:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:58
355
1

РЭШФОРД: «Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение»

Нападающий – о решении наставника «Манчестер Юнайтед»

31 декабря 2022, 17:49 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:58
355
1
РЭШФОРД: «Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал оценку решению главного тренера команды Эрика тен Хага не включить его в стартовый состав на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0) по дисциплинарным причинам. Рэшфорд, как известно, появился на поле в игре с «волками» в перерыве и стал автором единственного победного гола своей команды.

«Я проспал и опоздал на встречу. Это правила команды и ошибка, которая может случиться. Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение. Я рад, что нам удалось победить», – заявил Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 4 место с 32 очками после 16 матчей.

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Маркус Рэшфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Источник BT Sport
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donnerwetter
Проспал. И пешком шёл до окраин Бирмингема.    Но стал лучшим игроков матча.
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