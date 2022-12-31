РЭШФОРД: «Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал оценку решению главного тренера команды Эрика тен Хага не включить его в стартовый состав на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0) по дисциплинарным причинам. Рэшфорд, как известно, появился на поле в игре с «волками» в перерыве и стал автором единственного победного гола своей команды.

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«Я проспал и опоздал на встречу. Это правила команды и ошибка, которая может случиться. Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение. Я рад, что нам удалось победить», – заявил Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 4 место с 32 очками после 16 матчей.