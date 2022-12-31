31.12.2022, FT 0 : 1
Англия31 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:01
203
1
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 18-го тура АПЛ
31 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:01
203
1
Сегодня, 31 декабря «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
АПЛ. 18-й тур
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: Рэшфорд 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 декабря 2022, 12:40 3
Президент «Шахтера» подвел итоги года
Футбол | 30 декабря 2022, 20:45 1
«Эспаньол» возмущен тем, что поляк сыграет за «Барселону» в каталонском дерби
Футбол | 31.12.2022, 11:23
Футбол | 31.12.2022, 13:53
Футбол | 31.12.2022, 18:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Супер прорыв и гол. Как будто Маркус тренируется в регби.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2022, 08:57
30.12.2022, 13:30 25
30.12.2022, 12:45 4
31.12.2022, 06:05 1
29.12.2022, 20:35 23
29.12.2022, 22:11 7
30.12.2022, 12:11
29.12.2022, 22:41 2