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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
31.12.2022, FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
31 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:01
203
1

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 18-го тура АПЛ

31 декабря 2022, 17:43 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:01
203
1
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео голов и обзор матча
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня, 31 декабря «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

АПЛ. 18-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: Рэшфорд 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Источник Setanta Sports Ukraine
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donnerwetter
Супер прорыв и гол. Как будто Маркус тренируется в регби.
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