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Вулверхэмптон
31.12.2022, FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
31 декабря 2022, 16:37 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:25
299
1

АПЛ. Гол Рэшфорда принес Манчестер Юнайтед победу над Вулверхэмптоном

Продолжается 18-й тур АПЛ

31 декабря 2022, 16:37 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:25
299
1
АПЛ. Гол Рэшфорда принес Манчестер Юнайтед победу над Вулверхэмптоном
ФК Манчестер Юнайтед

Предновогодний игровой день 18-го тура АПЛ стартовал с матча на «Молинью», где «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Вулверхэмптон».

Единственный гол в матче на счету Маркуса Рэшфорда. Он мог оформить дубль, на второй его гол на 84-й минуте был отменен из-за игры рукой после просмотра VAR.

АПЛ. 18-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: Рэшфорд 76

«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73), Моутинью (Аит-Нури, 72), Рубен Невеш, Матеуш Нуньеш, Поденсе (Хименес, 81), Диего Коста (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш (Магуайр, 90), Марсьяль (ван де Бек, 81), Антони (Эланга, 90), Гарначо (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Семеду (26), Каземиро (57), Фред (72), Рэшфорд (88).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
Такой гол можно был точно посвятить памяти Пеле!    Мудрик -  пацан против Рашфорда. Вышел во втором тайме и  стал лучшим игроком матча. И второй мяч красивейший. Жаль отскок от вратаря попал в руку.  И доволен, что его выпускают на один тайм. А с Роналду бы точно не выиграли.)
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