Предновогодний игровой день 18-го тура АПЛ стартовал с матча на «Молинью», где «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Вулверхэмптон».

Единственный гол в матче на счету Маркуса Рэшфорда. Он мог оформить дубль, на второй его гол на 84-й минуте был отменен из-за игры рукой после просмотра VAR.

АПЛ. 18-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1

Гол: Рэшфорд 76

«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73), Моутинью (Аит-Нури, 72), Рубен Невеш, Матеуш Нуньеш, Поденсе (Хименес, 81), Диего Коста (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш (Магуайр, 90), Марсьяль (ван де Бек, 81), Антони (Эланга, 90), Гарначо (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Семеду (26), Каземиро (57), Фред (72), Рэшфорд (88).