Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

31 декабря на «Молинью» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

«Вулверхэмптон»

Клуб имеет еще репутацию крепкого орешка и грозы авторитетов, но уже по инерции, благодаря неплохим результатам при Нуну Эшпириту Санту. Уже при нем результаты начали падать, и первый сезон Бруну Лаже принесли заметный подъем «волков». Но дальше все разладилось, и португальца уволили. Более того, не сразу получилось заманить Лопетеги, в итоге заведя ситуацию в абсолютно кризисную. Юлена «дожали» только в ноябре, причем начал испанец с побед в кубке. Но при этом в АПЛ перед перерывом при нем проиграли «Лидсу». А на Рождество, 26-го декабря, получилось подарить болельщикам важную победу. Прямого конкурента, «Эвертона», обыграли, дожав на 95-й минуте.

«Манчестер Юнайтед»

Команда провалила прошлый сезон напрочь. И сделала ставку на тен Хага как на менеджера, который выведет «красных дьяволов» из этой ямы. У голландца по-настоящему широкие полномочия. Это и дорогостоящие подписания «под Эрика», чего стоит 100 миллионов за Антони - явная переплата, при всем потенциале бразильца! Это и решение нового наставника по стартовому составу, прежде всего, то, что он усадил на скамейку запасных Роналду. В итоге все закончилось скандальным разрывом контракта с Криштиану. При этом результаты осеннего отрезка были вроде бы и неплохи, но недостаточны. Понятно, что МЮ должен занять в АПЛ место не ниже 4-го, возвращаться в Лигу чемпионов. Но к декабрю «манкунианцы» подошли на 5-й позиции. После каникул была солидная, 2-0, победа над «Бернли» в Кубке Лиги. А потом еще более солидно выиграли и в АПЛ «Ноттингем Форест».

Статистика личных встреч

У «Манчестер Юнайтед» была 7-матчевая беспроигрышная серия. Но в январе Жоао Моутиньо принес «Вулверхэмптону» победу на «Олд Траффорд».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в «Вулверхэмптон» в этой паре. МЮ тоже набрал обороты, ставим на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом - 1,93 от Parimatch.