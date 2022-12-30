Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Англия
30 декабря 2022, 12:10 | Обновлено 30 декабря 2022, 12:19
24
1

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

30 декабря 2022, 12:10 | Обновлено 30 декабря 2022, 12:19
24
1
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

31 декабря на «Молинью» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

«Вулверхэмптон»

Клуб имеет еще репутацию крепкого орешка и грозы авторитетов, но уже по инерции, благодаря неплохим результатам при Нуну Эшпириту Санту. Уже при нем результаты начали падать, и первый сезон Бруну Лаже принесли заметный подъем «волков». Но дальше все разладилось, и португальца уволили. Более того, не сразу получилось заманить Лопетеги, в итоге заведя ситуацию в абсолютно кризисную. Юлена «дожали» только в ноябре, причем начал испанец с побед в кубке. Но при этом в АПЛ перед перерывом при нем проиграли «Лидсу». А на Рождество, 26-го декабря, получилось подарить болельщикам важную победу. Прямого конкурента, «Эвертона», обыграли, дожав на 95-й минуте.

«Манчестер Юнайтед»

Команда провалила прошлый сезон напрочь. И сделала ставку на тен Хага как на менеджера, который выведет «красных дьяволов» из этой ямы. У голландца по-настоящему широкие полномочия. Это и дорогостоящие подписания «под Эрика», чего стоит 100 миллионов за Антони - явная переплата, при всем потенциале бразильца! Это и решение нового наставника по стартовому составу, прежде всего, то, что он усадил на скамейку запасных Роналду. В итоге все закончилось скандальным разрывом контракта с Криштиану. При этом результаты осеннего отрезка были вроде бы и неплохи, но недостаточны. Понятно, что МЮ должен занять в АПЛ место не ниже 4-го, возвращаться в Лигу чемпионов. Но к декабрю «манкунианцы» подошли на 5-й позиции. После каникул была солидная, 2-0, победа над «Бернли» в Кубке Лиги. А потом еще более солидно выиграли и в АПЛ «Ноттингем Форест».

Статистика личных встреч

У «Манчестер Юнайтед» была 7-матчевая беспроигрышная серия. Но в январе Жоао Моутиньо принес «Вулверхэмптону» победу на «Олд Траффорд».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в «Вулверхэмптон» в этой паре. МЮ тоже набрал обороты, ставим на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом - 1,93 от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фулхэм - Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч
Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вальядолид - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч
прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
Футбол | 30 декабря 2022, 05:43 0
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле

Легендарный бразильский экс-нападающий ушел из жизни в четверг, 29 декабря

Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»
Футбол | 30 декабря 2022, 09:59 0
Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»
Усэйн БОЛТ: «Король Пеле, покойся с миром»

Легендарный спринтер – о смерти одного из лучших футболистов в истории

Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Футбол | 29.12.2022, 14:05
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Дэвид БЕКХЭМ: «Спасибо за всё и прощай»
Футбол | 30.12.2022, 08:35
Дэвид БЕКХЭМ: «Спасибо за всё и прощай»
Дэвид БЕКХЭМ: «Спасибо за всё и прощай»
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Футбол | 29.12.2022, 22:11
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Волки красавцы .Первый же матч после перерыва у Эвертона вырвали на последней 
Диего Коста Рубен Невеш Адама феноменально 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
28.12.2022, 21:35 1
Биатлон
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
Есть медаль! Юные украинцы завоевали бронзу на Рождественской гонке 2022
Есть медаль! Юные украинцы завоевали бронзу на Рождественской гонке 2022
28.12.2022, 20:02
Биатлон
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
28.12.2022, 13:28 1
Футбол
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
28.12.2022, 23:12 2
Футбол
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
28.12.2022, 13:30 51
Футбол
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 23
Футбол
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
29.12.2022, 09:51 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности