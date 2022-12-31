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Англия
31 декабря 2022, 10:27 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:39
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0

Ноттингем Форест - Челси. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

31 декабря 2022, 10:27 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:39
39
0
Ноттингем Форест - Челси. Прогноз и анонс на матч

1 января на «Сити Граунд» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Челси». Старт поединка запланирован на 17:30 по европейскому времени.

«Ноттингем Форест»

Команда по итогам прошлого сезона смог вернуться в Премьер-Лигу - впервые в этом веке. Но при этом все прекрасно помнят, что еще год назад это был фактически середняк Чемпионшипа, с соответствующим подбором игроков. Набрав массу новичков, «лесники» ожидаемо провалили стартовый отрезок. Но потом, с середины ноября, у Стива Купера и его тренерского штаба наконец-то было время для того, чтобы наладить взаимодействие между подопечными. И в декабре получилось начать с убедительной, 4-1, выездной победы. Правда, это был Кубок Лиги, а соперник, «Блэкберн», играет в Чемпионшипе, пусть и неплохо. Впрочем, дальше был «Манчестер Юнайтед», и поражение без вариантов.

«Челси»

Клуб осенний отрезок закончил намного выше, чем «Ноттингем Форест». Но, безусловно, к нему претензий было намного выше - он разочаровал. Это можно объяснять и тем, что сменился владелец, а новый менеджмент только учится, набивая свои шишки в реалиях европейского футбола. И тем, что Тухеля уволили, а у Поттера не было опыта работы с грандами, и с новыми подопечными он знакомился прямо в разгар сезона. Более того, осенью «аристократов» захлестнула небывалая эпидемия травм. Но к зиме было выиграно меньше половины встреч в АПЛ, 6 из 14. Уже после паузы, с «Борнмутом», гранд победил так, как и должен, за счет гола и передачи Хаверца все решив еще в 1-м тайме.

Статистика личных встреч

«Челси» выиграл все 7 последних поединков. В том числе были кубковые 2-0 в январе 2020-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особой интриги от этой пары. Оживающий, мотивированный «Челси» обязан побеждать с коэффициентом 1,69 от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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