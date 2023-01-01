Поттер – на выход? Челси расписал мировую с аутсайдером АПЛ

В воскресенье, 1 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Грэма Поттера открыли счет уже на 16-й минуте игры благодаря голы Рахима Стерлинга. Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Во втором тайме хозяевам поля удалось сравнять счет на 63-й минуте игры. В ворота «Челси» отметился защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье.

Отметим, что «Ноттингем Форест» занимает 18-ое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 14 очков и находясь в зоне вылета. «Челси», в свою очередь, расположились на 8-ой позиции с 25 пунктами.

Чемпионат Англии по футболу. 1 января

АПЛ. 18-й тур

«Ноттингем Форест» – «Челси» – 1:1

Голы: Орье, 63 – Стерлинг, 16