Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поттер – на выход? Челси расписал мировую с аутсайдером АПЛ
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.01.2023, FT 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2023, 20:26 | Обновлено 01 января 2023, 20:43
673
2

Поттер – на выход? Челси расписал мировую с аутсайдером АПЛ

«Синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест»

01 января 2023, 20:26 | Обновлено 01 января 2023, 20:43
673
2
Поттер – на выход? Челси расписал мировую с аутсайдером АПЛ
Twitter

В воскресенье, 1 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Грэма Поттера открыли счет уже на 16-й минуте игры благодаря голы Рахима Стерлинга. Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Во втором тайме хозяевам поля удалось сравнять счет на 63-й минуте игры. В ворота «Челси» отметился защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье.

Отметим, что «Ноттингем Форест» занимает 18-ое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 14 очков и находясь в зоне вылета. «Челси», в свою очередь, расположились на 8-ой позиции с 25 пунктами.

Чемпионат Англии по футболу. 1 января

АПЛ. 18-й тур

«Ноттингем Форест» – «Челси» – 1:1

Голы: Орье, 63 – Стерлинг, 16

По теме:
Чемпионский график команды Зинченко. Арсенал набрал 43 очка за 16 матчей
Первый матч года в АПЛ. Тоттенхэм открыл 2023 год поражением
ЛИНЕКЕР: «Арсенал – реальный претендент, Артета сделал невероятную работу»
Грэм Поттер Серж Орье Челси Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рахим Стерлинг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Бокс | 31 декабря 2022, 21:25 67
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа

Василий Ломаченко совершил новый вызывающий поступок

Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Футбол | 01 января 2023, 12:17 7
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми

Евгений Бохашвили получил статус свободного агента

Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Футбол | 01.01.2023, 18:40
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
Бокс | 01.01.2023, 15:50
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
Теннис | 01.01.2023, 09:12
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
123455432
До речі, Ноттінгем Форест був ближчий до перемоги, ніж Челсі. Тому це ще гарний результат
Ответить
+3
⬆️
Ему Робин Гуд угрожал
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
31.12.2022, 13:53 9
Футбол
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
31.12.2022, 12:15 9
Теннис
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
31.12.2022, 16:05 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
30.12.2022, 23:21 53
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2023, 14:45
Хоккей
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
31.12.2022, 19:12 1
Футбол
«Еле успевали перезаряжать». Силы ПВО рассказали о новогодней атаке на Киев
«Еле успевали перезаряжать». Силы ПВО рассказали о новогодней атаке на Киев
01.01.2023, 14:11 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности