Поттер – на выход? Челси расписал мировую с аутсайдером АПЛ
«Синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест»
В воскресенье, 1 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.
Подопечные Грэма Поттера открыли счет уже на 16-й минуте игры благодаря голы Рахима Стерлинга. Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Во втором тайме хозяевам поля удалось сравнять счет на 63-й минуте игры. В ворота «Челси» отметился защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье.
Отметим, что «Ноттингем Форест» занимает 18-ое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 14 очков и находясь в зоне вылета. «Челси», в свою очередь, расположились на 8-ой позиции с 25 пунктами.
Чемпионат Англии по футболу. 1 января
АПЛ. 18-й тур
«Ноттингем Форест» – «Челси» – 1:1
Голы: Орье, 63 – Стерлинг, 16
It ends level.#NotChe pic.twitter.com/9hhpunMa1T— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2023
A well-earned point. 🤝 pic.twitter.com/FggjS4FIME— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 1, 2023
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