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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.01.2023, FT 1 : 1
Челси
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Англия
02 января 2023, 02:14 | Обновлено 02 января 2023, 02:41
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0

Ноттингем Форест – Челси – 1:1. Осечка на аутсайдере. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ

02 января 2023, 02:14 | Обновлено 02 января 2023, 02:41
31
0
Ноттингем Форест – Челси – 1:1. Осечка на аутсайдере. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем Форест» и «Челси».

Гости из Лондона, имея статус фаворитов встречи, его не подтвердили – игра завершилась вничью 1:1.

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Ноттингем Форест).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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Источник Sport.ua
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