В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем Форест» и «Челси».

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Гости из Лондона, имея статус фаворитов встречи, его не подтвердили – игра завершилась вничью 1:1.

Видеообзор матча