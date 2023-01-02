01.01.2023, FT 1 : 1
Англия02 января 2023, 02:14 | Обновлено 02 января 2023, 02:41
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Ноттингем Форест – Челси – 1:1. Осечка на аутсайдере. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ
02 января 2023, 02:14 | Обновлено 02 января 2023, 02:41
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В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Ноттингем Форест» и «Челси».
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Гости из Лондона, имея статус фаворитов встречи, его не подтвердили – игра завершилась вничью 1:1.
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Орье (Ноттингем Форест).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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