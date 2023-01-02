Грэм ПОТТЕР: «Атмосфера в команде? Нужно пережить этот сложный период»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о поединке 18-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).

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«Одно очко, которое было заработано в сложной борьбе. Мы продемонстрировали не лучше качество игры, чего, естественно, было недостаточно для победы. Было бы просто несправедливо, если бы мы взяли три очка. Стоит отдать должное сопернику. Они бились на каждом участке поля и не опустили руки, даже когда пропустили гол. Мы же не продемонстрировали необходимых качеств для победы.

Какая атмосфера в команде? Сейчас просто нужно пережить этот сложный период сезона. Не собираюсь ни на что жаловаться», – заявил Поттер.

«Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 8 место с 25 очками. 5 января «пенсионеры» примут на своем поле «Манчестер Сити».