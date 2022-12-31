Тоттенхэм - Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч

1 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Астон Виллой». Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

«Тоттенхэм»

Клуб продолжает сотрудничество с Конте. Антонио - крайне непростой специалист, который постоянно порывается куда-то перейти. Но он дает главное: качественный результат. В прошлом сезоне получилось практически невероятное, ведь успели обогнать многих конкурентов во главе с «Арсеналом» и подняться на 4-е место. Сейчас «шпоры» не без проблем, но пробились в плей-офф Лиги чемпионов. И удерживались в квартете лидеров АПЛ вплоть до самого завершения осеннего отрезка. А вот зиму начали не лучшим образом, только с ничьей. С другой стороны, отыграли 2 мяча отставания от «Брентфорда».

«Астон Вилла»

Команда имеет неслабые амбиции. Она вполне могла бы успешно бороться за выживание и при Стивене Джеррарде. У англичанина не все получалось в Бирмингеме, но провальной его работу не назовешь. Но, похоже, и болельщики, и, главное, руководство «вилланов» хотят намного большего, и именно потому позвали Эмери. А Унаи явно не нравились итоги «захода» в лондонский «Арсенал» - он явно хочет показать, что 2-я попытка на Туманном Альбионе будет лучше. Формально он был уже менеджером при 0-4 с «Ньюкаслом». Но фактически начал руководить, дебютировав с уверенной победы над «Манчестер Юнайтед». И перед паузой еще и у «Брайтона» выиграли. Но уже в декабре «Ливерпуль» достаточно уверенно победил в Бирмингеме 3-1.

Статистика личных встреч

«Астон Вилла» победила в мае прошлого года. Но в остальных 8 крайних очных матчах, в том числе в рамках сезона 2021/2022, неизменно выигрывал «Тоттенхэм».

Прогноз

Букмекерские конторы уверенно указывают на «Тоттенхэм» как на фаворита пары. Но «Астон Вилла» тоже может чем-то удивить. С учетом статистики команд, напрашивается ставка на «тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,78 от Parimatch.