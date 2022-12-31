Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм - Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч
Англия
31 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:33
48
0

Тоттенхэм - Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

31 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:33
48
0
Тоттенхэм - Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч

1 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Астон Виллой». Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

«Тоттенхэм»

Клуб продолжает сотрудничество с Конте. Антонио - крайне непростой специалист, который постоянно порывается куда-то перейти. Но он дает главное: качественный результат. В прошлом сезоне получилось практически невероятное, ведь успели обогнать многих конкурентов во главе с «Арсеналом» и подняться на 4-е место. Сейчас «шпоры» не без проблем, но пробились в плей-офф Лиги чемпионов. И удерживались в квартете лидеров АПЛ вплоть до самого завершения осеннего отрезка. А вот зиму начали не лучшим образом, только с ничьей. С другой стороны, отыграли 2 мяча отставания от «Брентфорда».

«Астон Вилла»

Команда имеет неслабые амбиции. Она вполне могла бы успешно бороться за выживание и при Стивене Джеррарде. У англичанина не все получалось в Бирмингеме, но провальной его работу не назовешь. Но, похоже, и болельщики, и, главное, руководство «вилланов» хотят намного большего, и именно потому позвали Эмери. А Унаи явно не нравились итоги «захода» в лондонский «Арсенал» - он явно хочет показать, что 2-я попытка на Туманном Альбионе будет лучше. Формально он был уже менеджером при 0-4 с «Ньюкаслом». Но фактически начал руководить, дебютировав с уверенной победы над «Манчестер Юнайтед». И перед паузой еще и у «Брайтона» выиграли. Но уже в декабре «Ливерпуль» достаточно уверенно победил в Бирмингеме 3-1.

Статистика личных встреч

«Астон Вилла» победила в мае прошлого года. Но в остальных 8 крайних очных матчах, в том числе в рамках сезона 2021/2022, неизменно выигрывал «Тоттенхэм».

Прогноз

Букмекерские конторы уверенно указывают на «Тоттенхэм» как на фаворита пары. Но «Астон Вилла» тоже может чем-то удивить. С учетом статистики команд, напрашивается ставка на «тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,78 от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ноттингем Форест - Челси. Прогноз и анонс на матч
Ньюкасл – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпулю
Футбол | 31 декабря 2022, 00:08 6
АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпулю
АПЛ. Два автогола защитника Лестера принесли победу Ливерпулю

Неудачный день для Воута Фаса

Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Футбол | 30 декабря 2022, 15:20 0
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле

Испанский тренер – о легендарных личностях

Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Футбол | 30.12.2022, 20:45
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»
Футбол | 31.12.2022, 05:00
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «У Де Дзерби было ко мне предвзятое отношение»
ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль
Футбол | 30.12.2022, 11:54
ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Переговоры Шахтера и Арсенала, Жиру продлился, ставим на Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
31.12.2022, 05:32
Хоккей
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
29.12.2022, 14:05 13
Футбол
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
29.12.2022, 18:04 1
Футбол
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
30.12.2022, 12:45 4
Теннис
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
29.12.2022, 20:12 7
Футбол
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 26
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
30.12.2022, 12:00 25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности