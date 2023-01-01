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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.01.2023, FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
01 января 2023, 17:57 | Обновлено 01 января 2023, 19:17
730
4

Первый матч года в АПЛ. Тоттенхэм открыл 2023 год поражением

Лондонская команда уступила на своем поле

01 января 2023, 17:57 | Обновлено 01 января 2023, 19:17
730
4
Первый матч года в АПЛ. Тоттенхэм открыл 2023 год поражением
Sky Sports

Первый матч 2023 года в АПЛ состоялся между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Лондонская команда не сумела порадовать своих болельщиков, проиграв со счетом 0:2.

«Астон Вилла» поднимается на 12-е место, а команда Антонио Конте остается 5-й.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Голы: Буэндиа, 50, Луис, 74

Тоттенхэм: Льорис, Ромеро, Ленгле, Дэвис, Доэрти (Ройал, 81), Перишич (Спенс, 88), Хейбьерг (Скипп, 88), Биссума (Сарр, 80), Хиль (Сессеньон, 63), Сон, Кейн

Астон Вилла: Ольсен, Янг, Конса (Беднарек, 82), Мингз, Динь, Камара, Макгинн (Коутиньо, 78), Луис (Ингз, 82), Буэндиа, Бэйли (Кэш, 66), Уоткинс

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Old Т
Вот это хороший новогодний подарок для МЮ.  После 0:2 Шпоры вообще стали никакие.  Наверное постились.
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+1
Alex196
Все по делу .Астон Вилла играла четко слаженно .Тотнхэм никакой 
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0
VikyKrasotulechka90
Когда выгонят этогого физрука с тоттенхема?(
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0
pol-55
Блін,завтра й Лівер обійде,Конте тасує,тасує склад,а гри нема,влітку і сам намилиться з Тотема.
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0
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