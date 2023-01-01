Первый матч года в АПЛ. Тоттенхэм открыл 2023 год поражением
Лондонская команда уступила на своем поле
Первый матч 2023 года в АПЛ состоялся между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Лондонская команда не сумела порадовать своих болельщиков, проиграв со счетом 0:2.
«Астон Вилла» поднимается на 12-е место, а команда Антонио Конте остается 5-й.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Голы: Буэндиа, 50, Луис, 74
Тоттенхэм: Льорис, Ромеро, Ленгле, Дэвис, Доэрти (Ройал, 81), Перишич (Спенс, 88), Хейбьерг (Скипп, 88), Биссума (Сарр, 80), Хиль (Сессеньон, 63), Сон, Кейн
Астон Вилла: Ольсен, Янг, Конса (Беднарек, 82), Мингз, Динь, Камара, Макгинн (Коутиньо, 78), Луис (Ингз, 82), Буэндиа, Бэйли (Кэш, 66), Уоткинс
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