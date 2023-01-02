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02 января 2023, 04:24 | Обновлено 02 января 2023, 04:33
152
0

Унаи ЭМЕРИ: «Наш второй гол был потрясающим»

Испанский тренер – о победе «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом»

02 января 2023, 04:24 | Обновлено 02 января 2023, 04:33
152
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Унаи ЭМЕРИ: «Наш второй гол был потрясающим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о встрече 18-го тура АПЛ с с «Тоттенхэмом», в которой его подопечные добились победы со счетом 2:0.

«Мы так счастливы. Думаю, команда сражалась достойно. В первом тайме нам было тяжело, но соперник не создал много моментов. Мы забили гол, который придал нам уверенности в своих силах и в том, что мы можем двигаться вперед. Наш второй гол был потрясающим, в этот момент мы почувствовали, что три очка будут нашими.

На выезде, как правило, вы должны защищаться больше, чем дома. Мы должны строить команду, исходя из того, что можем контролировать игру. Мы были сильны в защите и попытались выиграть матч.

У «шпор» были шансы, не так много, но они кое-что создали в атаке. Робин Ольсен сегодня сыграл «на ноль». У нас есть не только Эмилиано Мартинес, но и Ольсен, а также другие хорошие игроки», – заявил Эмери.

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Унаи Эмери Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Астон Вилла
Источник BBC
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