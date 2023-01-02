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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.01.2023, FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
02 января 2023, 02:56 |
10
0

Тоттенхэм – Астон Вилла – 0:2. Все решилось во втором. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии

02 января 2023, 02:56 |
10
0
Тоттенхэм – Астон Вилла – 0:2. Все решилось во втором. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Голы в исполнении Буэндиа на 50-й минуте и Луиса на 74-й принесли команде из Бирмингема гостевую победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм - Астон Вилла Тоттенхэм Астон Вилла видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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