В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Голы в исполнении Буэндиа на 50-й минуте и Луиса на 74-й принесли команде из Бирмингема гостевую победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча