01.01.2023, FT 0 : 2
Англия02 января 2023, 02:56 |
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Тоттенхэм – Астон Вилла – 0:2. Все решилось во втором. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии
02 января 2023, 02:56 |
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В воскресенье, 1 января, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
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Голы в исполнении Буэндиа на 50-й минуте и Луиса на 74-й принесли команде из Бирмингема гостевую победу со счетом 2:0.
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
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