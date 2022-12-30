Кто станет чемпионкой Australian Open в 2023 году в женской одиночке

9 января стартует отборочный этап на Australian Open–2023 — 111-й розыгрыш первого из четырех турниров Большого Шлема, который открывает серию престижных соревнований юбилейного 50-го сезона WTA. Женский теннис — это всегда рулетка. Преподнесет ли чемпионат сюрпризы в этот раз? Об этом мы узнаем 29 января 2023 года. Уже сейчас на GGBET можно проверить свою интуицию и попробовать заработать, выбрав кандидатуру победительницы турнира.

Главные претендентки на чемпионский титул в женском одиночном разряде

Среди фавориток Открытого чемпионата Австралии по теннису титулованные спортсменки, а именно:

Ига Свентек. Симона Халеп. Наоми Осака. Арина Соболенко. Кори Гауфф.

Ига Свентек — первая ракетка мира в обновленном рейтинге WTA. Имеет опыт побед в турнирах серии Большого шлема, но хард Открытого чемпионата Австралии по теннису пока ей не покорился. Такой приз не будет лишним в копилке кубков Свентек, тем более что в трех из них она стала чемпионкой, но пока только юниорского Уимблдона (2018). Полька была главной фавориткой на Открытом чемпионате США в 2022 году и выиграла его. Сейчас спортсменка на пике формы, поэтому ее победа вряд ли кого-то удивит.

У Симоны Халеп шансов получить Шлем меньше, хотя с Australian Open у нее свои счеты. В 2018 г. ей так и не удалось победить, хотя была в шаге от титула. Экс-первая ракетка мира несколько сдала позиции по сравнению с победоносными 2017 и 2018 годами, хотя на данный момент входит в десятку лучших. Симона не отдает предпочтение какому-то из покрытий, играя мощно и профессионально. Она умеет удивлять и добивается победы любой ценой, поэтому спортсменку рано сбрасывать со счетов.

Титулованная Наоми Осака знает вкус победы, становилась чемпионкой всех Шлемов, в том числе и Australian Open-2021. Японка имеет богатейший опыт, хотя нынешнее 42-е место в рейтинге говорит не в ее пользу. Кто знает, может 2023 год, начатый с победы на чемпионате в Австралии, станет лучшим в ее карьере и вернет Осаке звание первой ракетки мира.

Арина Соболенко побеждала на Australian Open-2021, но в парном женском разряде. И хотя финал Итогового турнира белоруска проиграла, в целом она провела неплохой сезон 2022 года, завершив его на пятом месте рейтинга WTA.

Самой молодой претенденткой на победу является Кори Гауфф — американская спортсменка, уже ставшая сенсацией в мире тенниса. И хотя девушка показывает высокие результаты как в одиночном, так и парном разрядах, может быть, нас ожидает еще один сюрприз от Коко. В ее пользу не только опыт и возраст, но и желание побеждать.

В этом году мы вряд ли увидим австралийских спортсменок среди победителей, как это было в 2022 году с Эшли Барти. На украинский финал в женском одиночном разряде тоже не стоит надеяться. От нашей страны в квалификацию заявлено 5 теннисисток, и лишь одна из них — Катерина Байндл — входит в сотню лучших. Что ж, с нетерпением ждем начала турнира 16 января 2023 года.