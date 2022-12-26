Карим Бензема: французская легенда, но не легенда Франции

Топ-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который 19 декабря отпраздновал 35-й день рождения, похоже, прощается с международной карьерой. Выводы об этом можно сделать, изучив послание к болельщикам, которое футболист оставил в Instagram, сопроводив пост фотографией, где он запечатлен в футболке национальной сборной Франции. «Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю, и она заканчивается», – сообщил Бензема.

Несмотря на то, что Карима можно смело называть лучшим французским нападающим своего поколения, а также 37 голов в 97 матчах за «трехцветных», международная карьера Бензема – это тотальная загадка с точки зрения попыток оценить ее максимально категорично и однозначно.

Да, именно гол Бензема помог французам в октябре 2021 года выиграть Лигу наций, когда подопечные Дидье Дешама в решающем матче оказались сильнее сборной Испании (2:1). Однако, оба последних финала в рамках чемпионатов мира «трехцветные» сыграли без Карима в составе, и это заставляет взглянуть на значимость топ-форварда для национальной команды совершенно под другим ракурсом…

Говоря проще, очень непросто оценить место Бензема в истории успехов сборной Франции последних лет. С клубным наследием Карима все гораздо яснее. Большую часть своего пребывания в рядах мадридского «Реала» форвард вынужденно провел в тени феноменального Криштиану Роналду. Находясь в одной команде с португальским гением, французу было крайне непросто заявлять о себе во весь голос, но Бензема поражал стабильной результативностью. Практически в каждом своем сезоне за «Реал» Карим забивал 20+ мячей в рамках Ла Лиги, не говоря уже о других соревнованиях, где форварду неоднократно удавалось доказать свой топ-уровень – например, он стал лучшим снайпером Лиги чемпионов-2021/22, положив в ворота соперников 15 мячей.

Именно уход Роналду из «Реала», который произошел летом 2018 года, послужил толчком для превращения Бензема в ключевую фигуру в атаке «бланкос». Француз наконец-то стал талисманом «Сантьяго Бернабеу», а по итогам минувшего сезона достиг индивидуального пика результативности, когда забил 44 мяча в 46 поединках за «Реал», что помогло мадридцам выиграть не только испанскую Ла Лигу, но и в очередной раз стать триумфаторами Лиги чемпионов УЕФА.

Все это логично конвертировалось в громкие победы Бензема на индивидуальном поприще. В частности, по итогам 2022 года издание France Football признало Карима лучшим профессиональным футболистом планеты, вручив форварду престижную награду «Золотой мяч» . Бензема стал лишь вторым игроком после Луки Модрича, который удостоился подобной чести в «эру Месси и Роналду», стартовавшую в 2008-м.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Такие достижения, в совокупности с 329 голами (второй после Криштиану Роналду, у которого 450 забитых мячей), делают Карима Бензема безоговорочной легендой мадридского «Реала». Но его место в анналах истории сборной Франции выглядит несколько туманнее. Его история – это не о провале на международном уровне, так как Бензема занимает пятое место в списке бомбардиров «трехцветных» за все время. Однако отсутствие Карима на ЧМ-2018, где Франция стала триумфатором турнира, а также пропуск ЧМ-2022, на котором французы добрались до финала, где лишь в серии послематчевых пенальти уступили титул фантастической Аргентине, подрывает репутацию топ-форварда.

На международной карьере Бензема пагубно сказался скандал, связанный с шантажом экс-хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна, набравший ход в 2015 году. Из-за него Карим в течение шести лет не вызывался в ряды «трехцветных», пропустив Евро-2016 и ЧМ-2018…

Вернуться в сборную Франции Бензема удалось лишь накануне старта Евро-2020, финальная часть которого из-за пандемии коронавируса прошла в 2021 году. Тогда главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам заявил, что провел «долгий разговор» с Каримом, а также, что национальная команда «нуждалась в его возвращении».

Что потерял Бензема из-за шестилетнего отсутствия на международной арене? Скорее всего, топ-форвард «Реала» был бы одним из ключевых игроков атаки сборной Франции на ЧМ-2018, где подопечные Дешама во второй раз в истории оформили звание сильнейшей команды планеты по футболу. Кроме того, Карим наверняка установил бы рекорд результативности в сборной Франции, особенно учитывая тот факт, что нынешний его обладатель Оливье Жиру (53 гола за «трехцветных»), вероятно, получал бы куда меньше возможностей в стартовом составе, если бы у Дешама был бы шанс выпускать на поле Бензема…

Имея за плечами победу на ЧМ-2018, а также статус лучшего снайпера в истории сборной Франции, да в совокупности с клубными успехами (чего стоят только пять побед в Лиге чемпионов!) и выигрышем «Золотого мяча», Бензема по состоянию на текущий момент был бы безоговорочной легендой № 1 французского футбола как минимум из числа действующих игроков. Даже Килиану Мбаппе с его четырьмя голами в финалах двух последних розыгрышей чемпионатов мира, было бы нереально конкурировать с такой «машиной по собиранию титулов», которой мог бы оказаться Бензема, если бы Карим имел непрерывный «стаж» выступлений за сборную Франции.

А так, с точки зрения развития карьеры, Карим Бензема имеет много общего с Эриком Кантона. Бывший атакующий полузащитник/форвард и легенда «Манчестер Юнайтед» пережил немало «шероховатостей» в отношениях с Федерацией футбола Франции, так и не сыграв ни на одном чемпионате мира… Как и в ситуации с Бензема, «трехцветные» основных успехов добились без Кантона в составе, став в 1998-м чемпионами мира. Тогдашний главный тренер сборной Франции Эме Жаке, взяв во внимание длительный простой в карьере Эрика, вызванный скандальной выходкой футболиста на стадионе «Селхерст Парк», когда Кантона ударил ногой болельщика «Кристал Пэлас», в преддверии домашнего мундиаля предпочел сделать ставку на более молодых игроков. Именно так сборная Франции начала выстраиваться вокруг нового лидера – Зинедина Зидана, – а о ее прежних «вождях» довольно быстро забыли…

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

До сих пор болельщики «Манчестер Юнайтед» называют Эрика Кантона бесспорной легендой своего клуба, но это автоматически не дает ему такого же статуса и в сборной Франции… Подобная участь, очевидно, постигнет и Карима Бензема. 35-летнего форварда, когда он окончательно попрощается с футболом, запомнят по великолепным выступлениям и триумфам в составе «Реала», но не с национальной командой. В стане «трехцветных» у Бензема было несколько неплохих моментов (та же победа в Лиге наций), но они случились вовсе не тогда, когда это имело наибольшее значение. Из-за различных обстоятельств Карим пропустил два финала чемпионатов мира, а потому навсегда останется французской легендой «Реала», но не легендой сборной Франции…