Матье Вальбуэна и Карим Бензема: футбольный секс-скандал века

В какой-то момент казалось, что Кариму Бензема было, о чем волноваться.

На второй день суда в Версале, посвященного делу о шантаже, обвинители подробно расписали наказание, которого заслужил Бензема и его четыре соподсудимых. Один источник СМИ посчитал, что это был финальный вердикт, и тут же выложил все в сеть: Бензема отправляется в тюрьму на десять месяцев и выплачивает 75 тысяч евро штрафа.

Увидев новость, Бензема отправил сообщение своему адвокату Сильвену Кормье, который быстро успокоил его. Это были рекомендованные обвинением приговоры, а не окончательные решения суда. На протяжении всего трехдневного судебного разбирательства ходили слухи, что председательствующий судья Кристоф Морган может вынести свой вердикт в конце заключительного дня. Вместо этого тот сообщил, что после периода обсуждения окончательные приговоры будут оглашены перед тем же судом 24 ноября. Процесс тянется шесть лет. Придется подождать еще месяц.

Getty Images/Global Images Ukraine

Бензема должен подождать — как и Матье Вальбуэна, его бывший товарищ по сборной Франции и человек, чье разоблачительное секс-видео лежит в основе всего этого печального дела. Карьера обоих игроков в сборной была поставлена на паузу, когда впервые появилась новость об этой истории, и, хотя Бензема все же вернулся в начале этого года, дни Вальбуэна в футболке сборной Франции прошли навсегда.

Долгожданный судебный процесс в Версальском суде позволил обоим, наконец, изложить свою точку зрения. В случае Бензема, устами двух его адвокатов.

Эта история растянулась на всю Европу — Марсель, Москву, Париж, Афины, Мадрид — и очернила мир футбола для миллионов. Ярость, взаимные обвинения, обиды, публичный разрыв отношений между двумя игроками, которым, казалось, было суждено играть в футбол вместе в течение многих лет — это настоящая трагедия, по которой плачет киноадаптация. Для толпы журналистов и наблюдателей, присутствующих в зале суда, это было захватывающим, хоть и малоприятным зрелищем.

По завершении судебного разбирательства адвокаты как Бензема, так и Вальбуэна приветствовали решение судьи дать себе полный месяц на рассмотрение вердиктов. Случай, который одновременно разлучил их и связал воедино, все еще определяет их судьбу.

Запутанные корни этого дела уходят в июль 2014 года, когда Вальбуэна попросил Акселя Анго, компьютерного эксперта, который был этаким посредником для игроков «Марселя», восстановить данные со своего телефона. Процедура заставила Анго перенести фотографии и видео с телефона Вальбуэна на свой персональный компьютер, и, просматривая файлы, он наткнулся на видео, на котором Вальбуэна занимался сексом со своей подружкой.

Несколько месяцев спустя, в марте 2015 года, Анго показал видео своему коллеге Мустафе Зуауи, мелкому преступнику из Марселя по прозвищу «Сата» который специализировался на поставках предметов роскоши для профессиональных игроков. Его следователи определили как зачинщика попытки шантажа. Зуауи и Анго были в долгу перед бывшим футболистом по имени Николя Марен на сумму 25000 евро — они потеряли коллекцию роскошных часов, которые пообещали продать от его имени. Анго признался во время судебного разбирательства, что двое мужчин рассматривали секс-видео как средство погашения этого долга, полагая, что раз чемпионат Европы 2016 года, который должен был пройти во Франции, не за горами, то Вальбуэна будет отчаянно пытаться замять этот вопрос как можно быстрее.

Зуауи и Анго сначала отправились к Джибрилю Сиссе, бывшему нападающему «Ливерпуля» и сборной Франции, который познакомился с ними обоими во время своего пребывания в Марселе (и который сам стал жертвой попытки шантажа из-за секс-видео в 2008 году). Сиссе предупредил Вальбуэна о видео в мае 2015 года, но полузащитник никак не отреагировал. В поисках другого способа связаться с Вальбуэна, Зуауи обратился к Юнесу Хуассу, еще одному предприимчивому мошеннику, который всегда ошивался вокруг тренировочного центра в Марселе. 3 июня 2015 года Хуасс анонимно позвонил Вальбуэна, который отправился со сборной на базу в Клерфонтен к юго-западу от Парижа, и якобы пригрозил опубликовать видеозапись, снятую с его телефона. Пять дней спустя Вальбуэна позвонил в полицию.

С потенциальными шантажистами вскоре связался «Люка», который представился другом Вальбуэна, но на самом деле был сотрудником полиции под прикрытием по имени Ян Бессетт. Все это время за передвижениями и телефонными разговорами предполагаемых заговорщиков велось пристальное наблюдение.

Именно в этот момент Зуауи вышел на контакт с Бензема и Каримом Зенати, другом детства звезды, который отбывал срок в тюрьме за вооруженное ограбление и незаконный оборот наркотиков. В августе 2015 года Зуауи встретился с Бензема и Зенати в Мадриде. По словам Зуауи, он специально поджидал парочку, которую он не знал, чтобы подарить Бензема подушку Louis Vuitton, изготовленную на заказ с инициалами его дочери Мелии. Он надеялся, что так появится возможности вести бизнеса с игроком и его сверхбогатыми товарищами по «Реалу» (его конечной целью был Криштиану Роналду). Вскоре после этого Бензема опубликовал фотографию с подушкой на своем аккаунте.

По словам прокуроров, обед в Мадриде ознаменовал момент, когда Бензема ввязался в это дело.

6 октября 2015 года, когда Франция готовилась сыграть с Арменией в товарищеском матче в Ницце, Бензема пригласил Вальбуэна в свой номер в Клерфонтене и сказал ему, что может познакомить его с Зенати, который и поможет ему решить этот вопрос. Вальбуэна к тому времени играл за «Лион», бывший клуб Бензема. Он вернулся во Францию после пребывания в московском «Динамо».

«После разговора я вышел из комнаты — я был потрясен», - сказал Вальбуэна на суде. — «Он настаивал на том, чтобы я встретился с его другом, который выступал бы в качестве посредника — он был человеком, которому он доверял. Он был очень настойчив. Но у меня не было розовых очков, и я знал, что если я встречу этого человека, то не только для того, чтобы подарить несколько билетов на матч (в обмен на удаление видео). На мой взгляд, он (Бензема) не хотел мне помогать. Он не говорил о деньгах, но был настойчив. Он говорил, что ситуация была опасной, что Евро-2016 уже не за горами…»

Вскоре после 10 часов вечера того же дня Бензема позвонил Зенати, чтобы ввести его в курс дела. В это же время полицейские следователи записывали звонок на пленку. «Я сказал ему: «Если хочешь, чтобы видео было уничтожено, мой друг приедет к тебе в «Лион» - сказал Бензема на записи, которая была воспроизведена в суде. «Ни полиции, ни адвоката. Если хочешь, чтобы видео было уничтожено, встреться с моим другом. Если ты этого не сделаешь, пеняй на себя. Ты знаешь, что у Сиссе была такая же проблема. Что он сделал? Он заплатил».

Тон звонка был полушутливым, и Бензема, казалось, забавляло отчаяние его товарища по команде. «Он весь побелел» - прокомментировал нападающий. Вальбуэна спросил его о содержании видео, можно ли было опознать его по татуировкам. «Видно все» - ответил Бензема. Напоследок Бензема вроде бы даже предупредил Зенати: «Я не думаю, что он воспринимает нас всерьез».

Today in 24

Неделю спустя Зуауи, Анго, Хуасс и Сиссе были задержаны полицией. Сиссе был освобожден (Вальбуэна публично снял с него вину), но остальные трое были обвинены в «шантаже и участии в преступном сговоре» и заключены под стражу. Зенати и Бензема были взяты под стражу в начале ноября 2015 года. После предъявления обвинения в связи с его предполагаемой ролью в этом деле, звезда мадридского «Реала» был освобожден под судебным надзором.

Несколько дней спустя французская радиостанция Europe 1 и спортивная газета L'Equipe опубликовали стенограммы телефонного разговора 6 октября между Бензема и Зенати. Его небрежный, насмешливый тон шокировал французскую публику. Бензема был временно отстранен Федерацией футбола Франции, и в апреле 2016 года было объявлено, что президент FFF Ноэль Ле Гре и тренер сборной Франции Дидье Дешам решили, что он не поедет на Евро-2016. Вальбуэна тоже остался вне заявки.

Все это время предполагаемые зачинщики заговора — Зуауи, Анго и Хуасс — отбивались от обвинений, утверждая, что ни в коем случае не говорили, чего они якобы хотели в обмен на удаление видео. Их адвокаты подвергли сомнению роль «Люки», сотрудника полиции под прикрытием, обвинив его в том, что он в одиночку воскресил дело, спровоцировав контакт с заговорщиками — в частности, с Хуассом — несмотря на то, что вопросом больше не занимались. Со своей стороны, Бензема заявил, что все, что он хотел сделать, это предупредить Вальбуэна о существовании видео.

В июле 2017 года Кассационный суд Франции признал недействительным решение Апелляционного суда Версаля об одобрении полицейского расследования, сославшись на озабоченность по поводу поведения «Люки». Но в ноябре 2018 года этот шаг был отменен Апелляционным судом в Париже, и дело, наконец, дошло до суда, хоть и после задержек, вызванных пандемией COVID-19.

Столкнувшись с обвинением в «соучастии в попытке шантажа», Бензема решил пропустить судебное разбирательство. По словам его адвокатов, это было сделано по «профессиональным соображениям», ведь судебное разбирательство проходило между двумя важными матчами «Реала» против донецкого «Шахтера» и «Барселоны».

Адвокаты Вальбуэна резко отреагировали на оправдания Бензема, обвинив его в том, что он не проявил к суду должного уважения. Его отсутствие позволило другим обвиняемым, всем в возрасте от 30 до 40 лет, занять центральное место на сцене; незнакомые имена, которые появлялись в прессе о деле за последние шесть лет, теперь обрели лицо.

Анго, компьютерщик, который первым обнаружил видео, первым же и приходил на каждое заседание суда, терпеливо наблюдая, пока суд заполнялся вокруг него. Он говорил быстро и тихо, крепко скрестив руки на груди. Зуауи, предполагаемый зачинщик, наслаждался вниманием к его персоне. Коренастый и уверенный в себе, он активно жестикулировал на свидетельской трибуне в спортивном костюме и белых кроссовках, разбавляя свою речь с марсельским акцентом грубыми выражениями и пошлыми анекдотами.

Коренастый Хуасс в очках, которого быстро завербовали, а затем кинули Анго и Зуауи, постоянно ломал руки, а его высокий голос выдавал злость. Был тут и Зенати, друг детства, с которым Бензема вырос в пригороде Лиона. Высокий и подтянутый, весь в черном, он часто спорил с теми, кто его допрашивал, и его адвокату не раз приходилось успокаивать его. Сам юрист расхаживал вокруг своего клиента всякий раз, когда Зенати обращался к суду, как будто боялся, что тот может внезапно что-нибудь ляпнуть.

Обвиняли друг друга все. Хуасс сказал, что им манипулировали Зуауи и Анго, и утверждал, что действовал исключительно из-за беспокойства за Вальбуэна. («Хватит строить из себя мать Терезу», — кинул ему судья.) Хуасс сказал, что план Анго состоял в том, чтобы продать видео английской газете за 18000 евро — никакого шантажа. Зуауи и Анго сказали, что их единственным намерением было якобы сделать Вальбуэна одолжение, чтобы он мог каким-то образом вознаградить их. Зенати назвал Зуауи «паразитом» и сказал, что согласился обсудить тему секс-видео с Бензема только потому, что они с Зуауи находились в деловых отношениях.

Бензема, как объяснили его адвокаты, просто заботился о своем товарище по команде и был несправедливо обвинен из-за своей известности.

Прокуроры запросили четырехлетний тюремный срок и штраф в размере 15000 евро для Зуауи, предполагаемого зачинщика; 18-месячный тюремный срок и штраф в размере 15000 евро для Анго, его предполагаемого сообщника; 18-месячный условный срок и штраф в размере 5000 евро для Хуасса; двухлетний тюремный срок и штраф в размере 5000 евро для Зенати; и 10-месячный условный срок и штраф в размере 75000 евро для Бензема. (Теоретически судья может вынести более суровый приговор, но Бензема вряд ли отправится в тюрьму.)

В то время как Анго признал свою вину, все четверо его сообвиняемых настаивают на своей невиновности.

Eurosport. Карим Бензема

Судебный процесс пролил свет на мрачный мир мошенников, авантюристов и недогангстеров, которые ошиваются на задворках футбола высшего уровня во Франции. В записанных на пленку разговорах обвиняемые называли друг друга прозвищами прямиком из фильма о мафии. Зуауи и Анго были «Марсельцами», Хуасс - «Марокканцем».

Во время судебного разбирательства упоминались секс-видео, оргии, и даже торговля несовершеннолетними девочками в Греции. Футболисты, втянутые в это дело, выглядели бездушными эгоистами, готовыми заплатить любую цену за то, что они хотели. Анго рассказал, что однажды ему заплатили 3500 евро за доставку USB-кабеля игроку в Хорватии. «Я видел, как игроки тратили 50000 евро за считанные секунды прямо у меня на глазах», - сказал он.

Невиновен или виновен, для Бензема это неприятная ситуация. В январе 2014 года он и его бывший товарищ по сборной Франции Франк Рибери были оправданы по обвинению в сексе с несовершеннолетней проституткой Захией Дехар.

Вердикты от 24 ноября определят, зачем все-таки закончится L'affaire de la sextape.

Сейчас карьера Карима Бензема продолжает поражать. Француз играет в свое удовольствие, забивает в каждом матче и наслаждается вниманием прессы. Ну а Вальбуэна давно забыт, а его будущее туманно. Если Бензема спокоен, то его бывший товарищ нервничает.

Присутствовавший в течение первых двух дней разбирательства, он сидел в одиночестве перед адвокатами неподалеку от четырех человек, которых он считал виновниками того, что его жизнь пошла под откос. Все это время интимные подробности его жизни оказывались достоянием суда, на котором присутствовала его мать и старшая сестра. Самоуверенный Зуауи неоднократно издевался над ним, высмеивая его внешность. По его словам, злополучное видео долго обсуждали знакомые ему футболисты.

Зуауи описал дом Вальбуэны как «траходром», где друзья и товарищи открыто занимались сексом с разными женщинами. По его словам, если бы он хотел снять игрока в компрометирующей ситуации, он мог бы сделать это «20 раз». Два адвоката Бензема неоднократно пытались опровергнуть его слова.

Почему, спросили Вальбуэна, он сразу же не сообщил обо всем полицейским, с которыми он уже контактировал регулярно? «Я хотел защитить себя, сборную Франции и Карима Бензема», - ответил Вальбуэна. — «Я хотел, чтобы этот разговор оставался между нами». В какой-то момент во время судебного разбирательства один из адвокатов Бензема напомнил Вальбуэна, что во время досудебных показаний он называл своего бывшего товарища по команде «другом». Разве это не было доказательством того, что Бензема действительно присматривал за ним? «В моих глазах, другом быть не может тот, кто способен на такое».

Жестокая ирония ситуации для Вальбуэна заключалась в том, что единственное, чего он отчаянно хотел избежать — это потери места в сборной Франции в преддверии Евро. Но именно так и случилось. Добившись успеха в качестве игрока первой команды под руководством Дешама, Вальбуэна не играл за свою страну с октября 2015 года. В его отсутствие его бывшие товарищи по команде вышли в финал Евро-2016, а затем выиграли чемпионат мира 2018 года в России. В то время как Бензема было позволено возродить свою карьеру в сборной, Вальбуэна в 37 лет никогда не получит возможности ещe выйти в футболке «ле блё».

Он остаeтся ключевым игроком «Олимпиакоса», где он играет с большим успехом с момента прибытия из «Фенербахче» в 2019 году, выиграв несколько титулов греческой Суперлиги. Он наслаждается жизнью в Афинах, дружит с болельщиками «Олимпиакоса» и говорит, что клуб позволил ему пережить «вторую молодость». И вот, спустя шесть лет, он в суде. Он ждет справедливости.

Перевод: Денис Кошелев